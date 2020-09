Despiden a profesora universitaria en México por maltratar a sus estudiantes en una clase virtual

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A través de redes sociales, se viralizaron imágenes de una profesora universitaria que regaña a gritos a sus estudiantes por no encender la cámara web en medio de una clase virtual.

Ocurrió en una materia de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango, en México. Tras la difusión de este video, la docente fue separada de su cargo en la universidad, informó Milenio.



"Arreglan sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo falta, a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia (...) ¿Mi Internet está mal? porque a ti es al único que no veo ¡Ubícate niño!, ¡apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta!", son algunas de las frases lanzadas por la profesora a algunos de sus estudiantes.



Ante la situación, el presidente de la Federación Estudiantil de Durango se pronunció. "La falta de herramientas tecnológicas o la complejidad que estas tengan al adaptarnos a este nuevo método de estudio no debe ser motivo en lo absoluto de agresiones de ningún tipo para estudiantes o maestros", publicó a través de su cuenta de Twitter.

La falta de herramientas tecnológicas o la complejidad que estas tengan al adaptarnos a este nuevo método de estudio no debe ser motivo en lo absoluto de agresiones de ningún tipo para estudiantes o maestros.@UJED_Oficial — Giovanni Rosso (@GiovanniRosso) September 23, 2020



"En la federación Estudiantil Universitaria de Durango descalificamos totalmente este tipo de comportamiento, así que actuaremos con una postura firme y respetuosa en contra de esta violencia hacia nuestros compañeros", agregó.



Desde la dirigencia de la universidad, se envió un comunicado en el cual se informa que la maestra fue separada de su cargo "por lo que resta del semestre". Esto, con el fin de llevar a cabo una investigación. "No se permitirán ni tolerarán este tipo de acciones, ya sea por los maestros, por los trabajadores administrativos o de confianza, o incluso por los alumnos", señala el boletín.