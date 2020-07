‘Le dedico las clases siempre a alguna belleza’, dice profesor universitario en aula virtual y genera repudio en Ecuador

LEA TAMBIÉN

Gracias a un video, algunos minutos de una clase virtual de Derecho de la Universidad de las Américas (UDLA), se difundieron en redes sociales, ayer, jueves 23 de julio del 2020. En la filmación se escucha que uno de los docentes (al parecer invitado) solicita a las alumnas encender sus cámaras, para que él pueda inspirarse... "Si alguna estudiante me regalara con su imagen, yo también se lo agradecería porque estaría más inspirado", dice.

Más adelante menciona: "le dedico las clases normalmente siempre a alguna belleza, pero soy muy heterosexual, entonces por favor les ruego que los dos que están (en relación a dos chicos, que tenían encendidas las cámaras) encantado de verles (...) sería de agradecer que alguna de sus compañeras nos regalara con su imagen, y luego por último levanten la mano aquellos que han estado para que yo sepa más o menos si puedo repetir mucho o no".



Mientras el docente pide ver a las alumnas para inspirarse, otro profesor (el titular) menciona el nombre de una: "Sandra (nombre protegido), por ejemplo". En otra parte del video señaló a una alumna más, como ejemplo de la inspiración que el otro profesor decía necesitar.



El profesor que pide que aparezcan las alumnas en las cámaras, expresa en otra parte del video que: "son guapísimas, no tenía yo esta imagen de Ecuador, debo volver para allá". A lo que el profesor titular respondió "no sé si será porque en la UDLA se selecciona (sonríe). Cuando volvamos a las clases presenciales es un gusto y por supuesto podrás venir a verles a las señoritas".



Y agregó que entre las estudiantes "hay varias que no solo tienen buen aspecto sino que ejercitan la inteligencia, son capaces de trabajar y hacer unas preguntas verdaderamente interesantes".



En las redes sociales activistas, exestudiantes de la UDLA, docentes, universitarios y profesionales del derecho rechazaron esos comentarios y pidieron acciones por parte de la universidad.



Este Diario solicitó hablar con el Rector de la institución de educación particular para conocer cuáles serán las medidas a tomar. Pero desde su departamento de Relaciones Públicas indicaron que la posición del centro consta en un comunicado publicado en redes sociales, tras la difusión del video.



"La Universidad de las Américas deplora los comentarios de su profesor de Fundamentos Históricos del Derecho, que contradicen valores esenciales de la institución y anuncia el inicio del proceso para su desvinculación laboral", señala el comunicado, ubicado en la cuenta de Twitter del centro.



El abogado y activista por los derechos humanos Christian Paula recordó que la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en su artículo 12, sobre los ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres, establece el mediático y cibernético, que comprende el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados (...) o por cualquier tecnología de la información, incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro.



Tras la denuncia también se difundió una página de apoyo al docente: Apoyo al profe Navalpotro. En ella, hay chicos que lo defienden, dicen haber sido sus estudiantes. Y reclaman porque la denuncia la hace alguien que no es alumna de la UDLA y por tanto no estuvo en esa clase. En la página, algunas personas comentan que el video muestra lo ocurrido.



En marzo de este año, el Consejo de Educación Superior, la Secretaría de Educación Superior, universidades, politécnicas e institutos suscribieron un acuerdo denominado: Cero acoso y violencia en las instituciones de educación superior. Entre otros puntos, se comprometieron a fortalecer protocolos de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia y efectuar un seguimiento permanente de la aplicación del mismo; implementar medidas de prevención, atención, protección y reparación integral de derechos de las víctimas para evitar la violencia de género, discriminación y estigmatización.





¿Cómo evitar el acoso en las clases?



Las campañas permanentes, para educar, sensibilizar y prevenir actos de violencia, hostigamiento, acoso y abuso, ayudan a que el entorno educativo sea seguro.



Profesores y estudiantes, así como personal administrativo, deberían tener códigos de convivencia en los que queden claramente establecidas las prohibiciones, los derechos y deberes de cada uno.



Las universidades e institutos deben anunciar qué entidad puede recibir sus denuncias respecto a los casos de acoso y asegurar que no se toleran esas prácticas.