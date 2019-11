Profesor que grabó a estudiantes en plantel de Quevedo fue despedido y ahora está prófugo

LEA TAMBIÉN

El docente que fue captado en un video mientras presuntamente filmaba bajo la falda de una de sus estudiantes está prófugo. El sábado 16 de noviembre de 2019, la Policía de Los Ríos emitió una orden de captura y una fiscal de la Unidad de Violencia de Género allanó su domicilio, pero no fue encontrado.

El delito, inicialmente planteado como supuesto acoso sexual, se dio a conocer el jueves 14 de noviembre de 2019. Ese día circularon las imágenes del interior de un salón en una unidad educativa particular del cantón Quevedo.



También ese día el Ministerio de Educación informó sobre la separación del docente. En un comunicado explicó que la medida fue adoptada para “realizar las investigaciones pertinentes”. Y aclaró que, “al ser particular”, los directivos del establecimiento eran los encargados de “tomar las acciones correspondientes”.



Este martes 19 de noviembre de 2019, el fiscal provincial de Los Ríos, Luis Pesantes, informó que no recibieron la denuncia inmediata de las autoridades del plantel, por lo que abrieron una investigación de oficio. En cuanto a la separación del maestro dijo que les fue notificada a través de un escrito, una decisión que, a su criterio, complica ahora el desarrollo de la indagación.



“El hecho no está en la suspensión sino en que la unidad educativa, esta o cualquier otra, tenía la obligación legal y moral de notificar a la Fiscalía o a la Policía para actuar en el marco de un delito flagrante. Eso, en este caso, no sucedió”, dijo Pesantes.



El video revela que varias estudiantes habrían sido víctimas cuando se acercaron al escritorio del maestro. Sin embargo, los representantes de las alumnas no han acudido a la Fiscalía. Para impulsar la investigación, la Gobernación de Los Ríos presentó la denuncia formal.



El gobernador Camilo Salinas explicó que solicitaron recabar el testimonio anticipado de las estudiantes y las valoraciones psicológicas, así como las versiones de los demás docentes, un informe de trabajo social dentro del plantel, el reconocimiento del lugar y la explotación del teléfono celular del profesor.



“También pedimos a la Policía que evalúe, de acuerdo a las condiciones, incluir al docente en la lista de los más buscados de la provincia Los Ríos; y que se oficialice a distintos comandos del país para identificarlo”, dijo Salinas.



César Zapata, jefe de la Policía de Los Ríos, informó que el fin de semana rastrearon el dispositivo celular del docente. La señal les permitió hacer dos operativos, en una zona urbana de Quevedo y otro en un área rural. Sin embargo, no fue ubicado.



La Fiscalía investiga al profesor por el presunto delito de abuso sexual, tipificado en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La sanción es de 5 a 7 años de pena privativa de libertad.



El fiscal Pesantes afirmó que no descartan otras posibles infracciones. “Tampoco descartamos que existan más víctimas. Estamos investigando en todos los paralelos donde el docente daba clases”.



El abogado Hernán Ulloa, quien ofreció su apoyo a los representantes de las víctimas, insistió en investigar una presunta omisión por parte de las autoridades del plantel, lo que habría frenado la actuación ante un delito flagrante. Además sugirió indagar otros presuntos delitos como explotación sexual y pornografía infantil.



El fiscal provincial dijo que está en contacto con la Dirección de Educación del distrito Mocache-Quevedo. “Ellos están investigando, estimo que ya abrieron un sumario administrativo para determinar si hubo o no alguna falta disciplinaria por parte de los representantes de la unidad educativa. La ley contempla que una persona puede ser investigada no solo por un delito de acción sino también por omisión”.



En lo que va de 2019, la Fiscalía de Los Ríos ha registrado 124 denuncias por abuso sexual. En 82 de ellas las víctimas son menores de 14 años de edad o tienen algún tipo de discapacidad. Por el delito de violación hay 193 casos; siete de ellos involucran a menores de 10 años de edad.