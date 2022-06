Profesor de artes marciales inmovilizó a presunto ladrón en Quito

Un presunto ladrón fue aprehendido por un profesor de Jiu-jitsu en el norte de Quito, luego de que ciudadanos lo vieron robar. Foto: Captura

Un ciudadano neutralizó a un presunto delincuente que habría cometido un robo en el norte de Quito. Así lo demuestran imágenes de un video compartido en redes sociales difundido este jueves 16 de junio de 2022.

Según información extraoficial, el ciudadano que interceptó al antisocial tiene conocimientos de Jiu-jitsu brasileño, un arte marcial o deporte de combate.

En el video publicado en Twitter se evidencia que el hombre de chompa azul le aplica al sospechoso una de las técnicas de defensa de Jiu-jitsu con la que hace suplicar al victimario.

“Señor, por favor, tenga piedad por mi madre”, gritó el hombre que estaba en el suelo, mientras trataba de soltarse. Acto seguido, un transeúnte, también testigo de lo ocurrido, le propicia una patada en la espalda al sospechoso, que no paraba de quejarse del dolor.

Mientras tanto, el hombre que lo sostenía le gritaba al antisocial: “¿Con esa mano robas?” -No, no he robado en mi vida-, respondió mientras tenía la rodilla del ciudadano haciendo presión sobre su cuello.

En otro video se ve cómo un policía le coloca las esposas al acusado para ponerlo a órdenes de un juez.