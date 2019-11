Periodistas ven cada más difícil ejercer su profesión en Honduras

LEA TAMBIÉN

La muerte violenta de 83 periodistas y comunicadores sociales, ocho de ellos en lo que va de 2019, y algunas leyes que atentan contra la libertad de expresión y de prensa, han convertido a Honduras en un país "hostil" para el ejercicio del periodismo.

"El ejercicio periodístico (...) es bastante difícil, Honduras se ha vuelto un país o un territorio hostil para el periodismo y la libertad de expresión", dijo este jueves 28 de noviembre del 2019 el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, al explicar los obstáculos que entorpecen la labor de los periodistas.



Impunidad



Rodríguez, redactor del diario La Prensa, señaló que la situación "es de mucha preocupación", ya que en lo que va de 2019 suman ocho los periodistas y comunicadores asesinados por causas no esclarecidas por las autoridades.



Agregó que el CPH ha venido planteando desde hace mucho tiempo la necesidad de que "el Estado emprenda una investigación seria, contundente sobre el asesinato de periodistas, comunicadores sociales y trabajadores de los medios de comunicación, en vista de que hay una alta impunidad", de más del 90%, según el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH).



El directivo del CPH recordó que de los 83 periodistas y comunicadores asesinados, solamente siete han sido judicializados.



"Lo más grave es que aunque se ha capturado a los autores materiales de los siete casos que han sido judicializados, los autores intelectuales siguen en la completa impunidad", recalcó.



Amenazas y agresiones



Muchos periodistas también son víctimas de amenazas de muerte o son agredidos físicamente, algunos de ellos cuando participan en manifestaciones en las calles, algunas contra el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.



El 26 de septiembre, la periodista Sandra Maribel Sánchez, de Radio Progreso en Tegucigalpa, fue víctima de un atentado con arma de fuego cuando llegaba a su casa, en el sur de la capital.



Sánchez dijo entonces que un sujeto armado que se bajó de una motocicleta le apuntó en la cabeza y le ordenó que no bajara del auto, en que ella se conducía.



El hombre huyó al ver un auto acercarse, según el relato de Sánchez, quien además señaló que "cualquiera que fuera el propósito de ponerle un arma en la cabeza a una persona, no es normal".



La directora del diario Proceso Digital, Marlen Perdomo, dijo que "es un tema difícil en el país lo que vive la prensa", además de "preocupante y cada vez más complicado, por que solo en lo que va del año, cada 41 días está muriendo violentamente un comunicador o un periodista".

"Creemos que la impunidad en estos casos está jugando muchísimo en contra del gremio, tenemos que saber que en el escenario hay muchísimo nuevos actores, primero está el crimen organizado, las pandillas, las autoridades locales, alcaldes, y aparte de eso las formas violentas con que a veces las autoridades ejercen sus funciones contra los periodistas", indicó Perdomo.