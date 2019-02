Profanan iglesia de la parroquia García Moreno de Pelileo, en Tungurahua

LEA TAMBIÉN

Un grupo desconocido destruyó los ornamentos, los libros litúrgicos, usaron el vino de consagrar para efectuar un rito alrededor de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Además se llevaron la custodia, la imagen del Niño Jesús y dinero en efectivo de la iglesia de la parroquia García Moreno, en el cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua.

El hecho ocurrió el jueves 21 de febrero del 2019. Eso causó repudio de los moradores del sector. Laura Llerena, vecino de la zona, aseguró que no vieron nada sospechoso en el lugar, sin embargo, en la mañana del jueves encontraron destrozada una parte de la iglesia parroquial.



Eso preocupa a Mentor Acuña, párroco de la zona. Explicó que para ingresar rompieron la ventana y parte del inodoro. Luego rebuscaron y dejaron esparcíos documentos en el interior de la iglesia. “Creemos que es un grupo satánico que aún no ha podido ser identificado, puesto que profanaron la iglesia y realizaron un ritual en el interior de la iglesia que no es normal”.

Denunció que hecho similares sucedieron en varias iglesias de la provincia. Citó por ejemplo que en el Basílica del Señor del Terremoto se destruyó la replica de la imagen. También algunos bienes en la parroquia Sucre, en Patate, en Totoras, en Ambato, y Benítez, en Peileo, donde rompieron varias imágenes con similares características a lo ocurrido en García Moreno.

Pese a las investigaciones aún se desconoce el paradero de los sospechosos. “Pedimos a la Policía que se investigue y no se deje estos casos, porque se pueden seguir presentando en la provincia”, mencionó Acuña.



El Párroco presentó la denuncia en la Fiscalía de Pelileo y espera los resultados. Para analizar el tema el lunes 25 de febrero del 2019 se reunirán los párrocos con el obispo de Ambato, Geovanny Pazmiño, para analizar la situación actual y determinar que medidas de seguridad se van a implantar para evitar hechos como los ocurridos. “La falta de recursos económicos impide ubicar cámaras de vigilancia en las iglesias”.