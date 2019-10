Los productos de la Sierra siguen sin llegar a los mercados de Guayaquil

LEA TAMBIÉN

El desabastecimiento continúa siendo notable en los mercados de Guayaquil. Puestos cubiertos con toldas o totalmente cerrados y comerciantes ofertando lo último de su 'stock' es lo que se notó, la mañana de este viernes 11 de octubre del 2019, en el Mercado de Transferencias de Víveres Montebello y el San Jacinto, en el norte de la ciudad.

Montebello abastece a los 42 establecimientos de la Red de Mercados del Municipio y provee de productos a dueños de restaurantes, hoteles y empresas que compran al por mayor. Los locales no tienen nombres ni letreros que los identifiquen, se los conoce solo por la numeración.



A este mercado ingresa un promedio de 600 vehículos abastecedores, contó Byron Herrera, jefe de Mercados del Municipio. "En los últimos días la cifra se redujo a 200", señaló.



Martha Pacha llegó, junto a su hija, el 4 de octubre y no ha podido regresar a Ambato. La comerciante llegó con un camión cargado de coliflor, col, zanahoria, lechuga y tomatillo para vender en Montebello. "Vendimos todo ese día y luego nos topamos con la noticia del cierre de vías en la Sierra. Ya son siete días y no hemos podido regresar porque no hay pasajes, ni camiones que quieran ir a Ambato".



Pacha contó que los camiones cargueros y buses se quedan trabados en Chimborazo y Bolívar. Además, añadió, que el costo de pasajes y fletes ya cuestan casi el "doble". El flete pasó de USD 180 a 250. "No tenemos qué vender, las legumbres no llegan y todo se encarece", afirmó.



Sin embargo, la actividad en Montebello se mantiene baja. Los locales de venta de huevos, por ejemplo, estaban cerrados. Las puertas de metal estaban con candados hasta el mediodía de este viernes 11 de octubre del 2019, ante la falta de abastecimiento por los bloqueos en las vías de la Sierra Centro.



"Los tenderos abrieron hasta ayer ofertando las últimas cubetas de huevo que tenían en bodega", dijo Estela Beltrán, una consumidora que llegó al centro de abasto.



Así mismo, los puestos de venta de queso y yogurt lucen vacíos. Oscar Colcha dijo que no ha podido traer queso criollo libreado desde Santo Domingo. "Desde el lunes no he vendido casi nada".



En mercados como el de San Jacinto, en el norte de Guayaquil, los locales de legumbres que abrieron no vendían los productos que más se han encarecido. Mientras pelaba cebolla, Paulina Caba señalaba los puestos que estaban cubiertos con toldas celestes. "No abrieron o vendieron lo poco que tenían y cerraron", señaló.



Según la comerciante no se ha podido traer brócoli, coliflor, hierbita. Junto a su esposo, contó que irán a dormir al Montebello para tratar de "pescar" la legumbre que llega en la madrugada.



La falta de legumbres y hortalizas obligó a José Antonio Aguilar a comprar pocos víveres para su familia. "Cada 15 días vengo a comprar comida con USD 70, ahora, aparte de no haber legumbres y montes (hierbitas) todo se ha subido entre USD 0,50 y 1", afirmó.