Productos de salud y alimentos incidieron en inflación de abril

Las limitaciones para transportar ciertos productos, las restricciones para realizar algunas actividades productivas y el cambio de comportamiento en los consumidores durante la emergencia se reflejaron en un incremento sostenido de precios el mes pasado.

La inflación de abril fue del 1% si se compara con el mes previo y de 1,01% respecto a abril del 2019, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Es un cambio de tendencia, considerando que en febrero, antes de la emergencia, el indicador mensual y anual fue negativo.



Lo anterior se debe a que en abril subieron los precios de los productos que más pesan en la canasta básica, como alimentos y bebidas no alcohólicas; los productos para la salud y los bienes y servicios diversos, en donde se incluyen papel higiénico y jabón.



Entre los productos que más subieron de precio están la cebolla y el tomate. Esto responde a que, por la emergencia, la cadena logística no operó de forma regular por restricciones para transitar en ciertas zonas, por temor al contagio de covid-19 o porque las ­industrias no operaron al 100%, expresó Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.



Según el reporte del INEC, las ciudades en donde se registró un mayor incremento en la intermediación fueron Quito, Guayaquil y Manta.



Jorge Salinas, presidente del mercado Mayorista, reconoció que la cebolla paiteña fue lo que más se encareció, debido a que la mayor parte del producto viene de Perú y por la restricción de movilidad hubo dificultades para el traslado.



Los compradores han advertido también este incremento. Daniela Cruz vive en el sur de Quito y comentó que hace una semana pagaba USD 1 por ocho o 10 cebollas. Ahora, por ese valor adquiere máximo cuatro unidades.



Otra moradora del sector, Allison Cevallos, contó que la libra de tomate riñón, que hace 15 días costaba USD 1, actualmente cuesta USD 1,50.



Los huevos de gallina también se han encarecido. La cubeta pasó de USD 3,50 a USD 4,50 en las tiendas de barrio.



Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas, dijo que los ciudadanos se están empobreciendo, porque tienen que comprar menos productos a un precio mayor. Esta situación se complicará más por el aumento del desempleo.



Durante el confinamiento de abril también se registró una mayor demanda de medicamentos. Los suplementos minerales, vitaminas y preparados antianémicos; analgésicos y antipiréticos, entre otros, fueron los que más incrementaron su precio.



Carlos Chiriboga, gerente de operaciones de Farmaenlace, dijo que se observó un comportamiento atípico desde el inicio de la emergencia.



En esta cadena se pasó de la venta de dos o tres cajas en el mes a casi 1 000 mensuales en los segmentos de vitaminas, jarabes o pastillas para el sistema inmunológico y paracetamol.



La demanda de insumos médicos como mascarillas y guantes también creció, pero estos productos no están considerados dentro del rubro de medicinas que evalúa el INEC.



Chiriboga dijo que no hay ‘stock’ que aguante la demanda en todo el país y que es una tendencia que se puede mantener por algunos meses.



Además, detalló que hay segmentos de productos que son menos solicitados por los usuarios, como los antiespasmódicos y antibióticos.



Durante la cuarentena, los negocios que expenden estos productos fueron considerados prioritarios y aunque han tenido horarios limitados, no se han paralizado como negocios de otros sectores.



Además, la logística de entrega a domicilio ha sido clave para cubrir la demanda. En el caso de Tipti -plataforma de compras de supermercado-, los pedidos subieron desde que comenzó la cuarentena y debió ampliar su nómina de 70 a 307 personas. De ellas, 225 se dedican a la tarea de compra y entrega de productos.