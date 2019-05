95% de productos de Ecuador llegará sin arancel a Reino Unido, según acuerdo suscrito con Colombia y Perú

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Reino Unido e Irlanda del Norte firmó un acuerdo comercial multipartes con Ecuador, Colombia y Perú, que conforman el bloque de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),hoy, miércoles 15 de mayo del 2019 en el Palacio de Carondelet.

Se trata del acuerdo número once que firma la nación europea desde que se aprobó el Brexit y empezó el proceso de salida de la Unión Europea (UE).



"Con esto se demuestra la importancia que tiene para Reino Unido el comercio con la región. Ya hay miles de empresas del Reino Unido en los países de la Comunidad Andina, pero queremos que el número siga aumentando", dijo Katherine Ward, embajadora de Reino Unido en Ecuador. Destacó además que el 4% de la fruta que consume Reino Unido llega de Ecuador, por lo que el sector agroproductivo sería de los más beneficiado.



El presidente Lenín Moreno, en tanto, explicó que el documento que se firmó con la presencia de los ministros de comercio de los tres países, traslada las condiciones y preferencias que el bloque de la CAN ya tenían con el acuerdo firmado anteriormente con la Unión Europea. "Es prácticamente el mismo acuerdo, con pequeños cambios", acotó.



El ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, detalló que con el acuerdo, el 95% de los bienes exportables de Ecuador llegarán sin aranceles.



Además, el Ministro señaló que con este paso, hay más oportunidades de crecimiento de inversiones en el sector minero y petrolero, por ejemplo. Dijo que Río Tinto y Shell son dos de las empresas interesadas en invertir en el país. "Este acuerdo generará más confianza por parte de los empresarios".

Tras la firma del documento, el acuerdo debe ser aprobado por la Asamblea y la Corte Constitucional.





Ecuador descarta relación entre acuerdo con Londres y fin de asilo a Assange



El canciller de Ecuador, José Valencia, descartó cualquier relación entre el nuevo acuerdo que suscribe su país este miércoles con el Reino Unido y el fin del asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el pasado 11 de abril.



Interpelado acerca de si el acuerdo se suscribía una vez que había finalizado el asilo de Assange, situación que marcó la relación bilateral entre los dos países en los últimos siete años, Valencia lo rechazó de plano.



Según declaró a los medios, el acuerdo comercial "responde a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y debe haber un nuevo mecanismo para, digamos, regular el comercio".



Recalcó que el nuevo marco que se suscribe hoy en el palacio presidencial en Quito, será rubricado no solo por Ecuador, sino también por Colombia y Perú, que "no han tenido este tipo de incidentes de asilos con el Reino Unido" y que , "por lo tanto, no hay relación con el caso Assange".