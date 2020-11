Productores de leche de Cotopaxi solicitaron pago justo por litro

Un grupo de productores de leche de los cantones Saquisilí, Salcedo y Pujilí, en Cotopaxi, realizaron una marcha este viernes 27 de noviembre del 2020, por las calles de Latacunga.

Los campesinos solicitaron a las autoridades locales la separación del cargo del director distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en Cotopaxi, Alexis Parreño. Ellos lo acusan de no apoyar en las mesas de diálogo para controlar el bajo precio de la leche que pagan las industrias procesadoras.



Además, de la falta de controles de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), Arcsa y la Policía Nacional sobre la calidad e inocuidad de la leche, transporte y el acopio en producción primaria.



“No está a favor de los campesinos sino de los industriales. El MAG no está colaborando en los pedidos y solicitamos que otro funcionario trabaje por este sector que está en crisis”, aseguró Parreño.



La marcha comenzó en el sector del estadio La Cocha, al norte de Latacunga, y finalizó en los exteriores del edificio de la Gobernación de Cotopaxi. Un grupo de policías se ubicaron en los ingresos de la patrimonial edificación.



“Fuera Alexis fuera”, “Respeten el precio de la leche” entre otros fueron los gritos de los pequeños productores. Los protestantes llevaron carteles solicitando la salida del director del MAG y el pago justo del precio de la leche.



“La leche se está vendiendo entre 25 y 30 centavos cuando el valor oficial es de 42 centavos. Necesitamos funcionarios que nos ayuden”, afirmó la dirigente de Salcedo, Mirian Taco.



Los dirigentes anunciaron nuevas movilizaciones y no descartan cerrar la Panamericana o E35 sino las autoridades no acogen sus pedidos.



Diario El Comercio solicitó la versión del director del MAG, Alexis Parreño, pero no respondió a los mensajes y tampoco contestó las llamadas a su teléfono celular.