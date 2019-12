En el 2020, producción de crudo subirá 2% respecto al 2019

LEA TAMBIÉN

El incremento de la producción petrolera nacional en el 2020 será menos ambicioso que el planteado inicialmente para el presente año. La meta actual del Gobierno es que la explotación de crudo suba en apenas un 2% en relación con la cifra promedio de este 2019.

En un inicio, el Gobierno proyectó para este año un aumento del 9% en la producción de esta materia prima, pero esto “no se cumplió”, refirió Esteban Albornoz (AP), presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, durante el debate de la Proforma 2020 en el Pleno, el miércoles pasado, 27 de noviembre del 2019.



Ahora, el Gobierno estima que el próximo año la empresa pública Petroamazonas y las firmas privadas producirán 542 000 barriles por día (bpd). En un inicio, para este 2019 se esperaba contar en promedio con 537 000 bpd. Pero luego esta cifra bajó a 530 000 bpd.

La proyección de la Proforma presupuestaria 2020 es conservadora, según José Agusto, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. La razón de esto es que se toma en cuenta que los campos maduros, que están a cargo de las empresas privadas, tienen una tendencia natural a declinar. Es decir, producen cada año menos hidrocarburo.



Para extraer el crudo de los campos maduros se requiere aplicar técnicas que demandan mayor inversión, porque hay una menor presión en el pozo y se deben emplear otros recursos, mencionó José Luis Fuentes, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad de las Américas.



Pero luego de los disturbios que produjeron daños en las instalaciones petroleras, durante el paro de octubre pasado, “se incrementó la incertidumbre para hacer nuevas inversiones”, dijo José Xavier Orellana, analista económico.



Para compensar, en parte, esta situación, el Ministerio de Energía informó que se continuará optimizando la producción petrolera estatal.



Está planificado incorporar desde octubre próximo Ishpingo, que es parte del bloque ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini). Y, está previsto promover la ronda Intracampos II y Suroriente.



Según los analistas consultados, este plan del Estado para optimizar la producción que proviene de Petroamazonas no resulta suficiente para subir la producción, porque el fluido que se extrae del ITT tiene una cantidad de agua importante.



Además, debido a la contracción de la economía del país es explicable que haya una menor inversión en este sector y, por lo tanto, una menor producción, agregó Fuentes.



Para el 2020 está previsto que el presupuesto para las petroleras Petroecuador y Petroamazonas sea USD 147,3 millones menor respecto de lo asignado este año. El próximo año se destinarán USD 4 346 millones, mientras tanto en este 2019 está previsto asignar USD 4 493,3 millones, en total.



Con estos recursos, el Gobierno estima producir 194,7 millones de barriles de crudo durante todo el año. En la Proforma presupuestaria, para cada barril de esta materia prima se fijó un precio de USD 51,30.



Sin embargo, debido a la volatilidad del precio del petróleo y a otros factores, la Asamblea observó la Proforma 2020 y recomendó al Ejecutivo presentar un plan de contingencia en caso de que no se cumplan esos supuestos.



El Ministerio de Energía, durante la comparecencia en la Comisión de Régimen Desarrollo que tramitó la Proforma, informó que el precio establecido para esta materia prima era también conservador.



De acuerdo con los escenarios analizados por esta Cartera de Estado, se contaba con dos alternativas: se plantearon precios de USD 52,80 y de USD 60 el barril.



Ayer, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para la venta del crudo ecuatoriano, subió a USD 55,96. Esto responde a los buenos datos manufactureros de China pero sobre todo la posibilidad de que la Organización de Países Exportadores (OPEP) y sus aliados apliquen nuevos recortes de suministro. Está previsto que este bloque se reúna entre el 5 y 6 de diciembre.



Este organismo impulsó el recorte de la producción de crudo desde el 2016, para estabilizar el precio del petróleo en el mercado internacional. Eso implicó que los países miembros explotaran menos.



Para no estar sujeto a estas restricciones, Ecuador anunció -en octubre pasado- que dejará de ser integrante de este grupo desde el 2020. La idea es producir más para generar mayores ingresos al Fisco.



La expectativa del Gobierno es terminar este periodo, en el 2021, con una producción de 580 000 barriles. Esta cifra es menor a los 700 000 barriles, que se esperaban en un inicio.



En contexto



La Proforma 2020 proyecta un precio del crudo de USD 51,30, pero la Asamblea devolvió la semana pasada el texto al Fisco. Pidió, entre otros, un plan en caso de que no se cumpla el supuesto. El Ejecutivo tiene 10 días para analizar estas observaciones.