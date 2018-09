Producción de cocaína en Colombia, gran alerta en informe que se postergó 3 meses

LEA TAMBIÉN

Después de más de tres meses de aplazamientos, finalmente el Sistema Integrado de Monitroreo de Cultivos Ilícitos (Simci) entregará las cifras oficiales sobre la coca en Colombia durante el 2017.

Fuentes que conocen el documento le confirmaron a diario EL TIEMPO que la estadística del año pasado cerró en 171.000 hectáreas de la hoja en todo el país, 9.000 menos de lo que había dicho el exministro de Defensa colombiano Luis Carlos Villegas (180.000 hectáreas) y casi 40.000 menos que las reportadas por Estados Unidos (209.000). Los cultivos se concentran en la zona Pacífica (Nariño y Cauca) y en la zona del Catatumbo. En todo caso, las cifras marcan un gran crecimiento frente a 2016, cuando Simci reportó 148.000 hectáreas de coca en Colombia.



La mayor alerta, sin embargo, tiene que ver con la producción de clorhidrato de cocaína. Según el reporte de Estados Unidos, ese potencial estuvo en 921 toneladas, la cifra más alta desde que se llevan estadísticas. El reporte de Simci para el 2017, de acuerdo con altas fuentes que manejan el tema, supera las 1.000 toneladas de cocaína.



El año pasado los cultivos ilegales en Colombia aumentaron en un 17 por ciento, comparado con el 2016, según el reporte que entrega hoy Simci.



La cifra del sistema es la que adopta el Gobierno como oficial para establecer las zonas de intervención prioritaria y las metas de erradicación forzada. Los departamentos con el mayor número de hectáreas sembradas con hoja de coca siguen siendo en su orden: Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Caquetá.



El incremento de los cultivos de hoja coca es una realidad desde el 2014, cuando se detectaron 69.132 hectáreas. Ya para el año 2016, el Simci reportó 146.000 hectáreas, lo que equivale a un crecimiento del 52 por ciento comparado con 2015, cuando se reportaron 96.000 hectáreas de cultivos ilícitos.



Para contrarrestar esas cifras, el gobierno de Juan Manuel Santos alcanzó a trazar parte de la estrategia: combinación de sustitución voluntaria y erradicación forzada.



A finales de agosto, Naciones Unidas confirmó sobre el terreno que las familias comprometidas con el programa de sustitución voluntaria habían arrancado 26.219 hectáreas. Y este año la Fuerza Pública ha erradicado de manera forzada 36.457 hectáreas. Sobresale la intervención en Nariño, donde se han destruido 6.815 hectáreas, y en Antioquia, donde han erradicado 5.716.



El hecho es que Colombia todavía se mantiene a nivel mundial como el país con el mayor número de hectáreas sembradas con matas de hoja de coca. Hay factores en contra como la resiembra que está en un 20 por ciento y que los programas de sustitución voluntaria no van a la velocidad que se esperaba.



A mediados de este año, Estados Unidos reportó que con base en el monitoreo que hizo en el 2017 los cultivos ilícitos se incrementaron en Colombia en un 11 por ciento. Según ese país, los narcocultivos pasaron de 188.000 hectáreas, en 2016, a 209.000 hectáreas en 2017.



Es de anotar que las cifras de Naciones Unidas y del Departamento de Estado de Estados Unidos nunca coinciden porque los sistemas de monitoreo son diferentes, pero las líneas de crecimiento o disminución sí son comunes.



¿Cómo miden la ONU y EE. UU. las hectáreas con hoja de coca?

El Simci se basa en un censo que cubre el 100 por ciento del territorio con influencia de cultivos de coca.



La diferencia con la metodología de Estados Unidos es que este país hace un muestreo probabilístico que cubre tan solo el 20 por ciento del territorio.



Claves de la medición del Simci:



- Mide Área Tradicional: zonas donde históricamente se conoce que han existido narcocultivos- ejemplo, la región del Catatumbo o departamentos como Nariño, Cauca o Putumayo que estuvieron bajo influencia de la guerrilla de las Farc.



-Mide Área de exploración: regiones que no son tradicionales para el cultivo de coca, pero que son aptas para la siembra.



La medición cubre del primero de enero al 31 de diciembre del año que se va a evaluar.



Naciones Unidas logra una cobertura de análisis por municipios, departamentos, parques naturales y otros ítems.



Así es la medición de Estados Unidos

La Casa Blanca da a conocer su reporte anual de cultivos ilícitos en Colombia sobre la delimitación del área de estudio a partir del histórico de narcocultivos e información secundaria.



El corte de la medición es a 30 de septiembre y no corresponde a un periodo de referencia único.



Es importante resaltar que la muestra corresponde al 80 por ciento seleccionado y no aplica correcciones por pérdida de muestra, por nubes o por gaps (satelital).



El núcleo de medición es por departamentos.

Estos items marcan la diferencia en los modelos de verificación y que dan la razón del por qué la diferencia año tras año en las cifras de cultivos de coca en Colombia.