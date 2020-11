Procuraduría determinó que el monto de reparación por 7 casos de corrupción asciende a USD 89,3 millones

La Procuraduría General de Estado gestiona la recuperación del dinero y bienes en siete casos de corrupción que tuvieron connotación nacional. El monto asciende a USD 89,3 millones. Este valor fue fijado por los jueces que dictaron sentencias en esas causas.

Este 5 de noviembre del 2020, Santiago Terán, jefe de la Unidad de Recuperación de Activos de esa entidad, indicó que en esos casos aparece el exvicepresidente Jorge Glas y los exfuncionarios Alex Bravo, María Sol Larrea, Carlos Pareja Yannuzzelli, Pedro Delgado, Alecksey Mosquera.



Glas y otros procesados no han pagado los USD 33,3 millones que los jueces fijaron como reparación. Esto ocurre pese a que fueron condenados hace tres años.



Ellos fueron sentenciados por delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, asociación ilícita, peculado y lavado de activos.



Según Terán en estos siete procesos de recuperación de activos ya se determinó el número de bienes y el dinero que tiene cada sentenciado. Además, los jueces ya autorizaron el inicio de los procesos de reparación al Estado.



En el caso de la excoordinadora del IESS María Sol Larrea se ordenó el embargo de los bienes por USD 3,6 millones, pero aún no se dispone el remate.



En el caso del exdirectivo de Petroecuador Alex Bravo, aún no se dicta el embargo, sin embargo, varios de sus bienes fueron incautados y están administrados por Inmobiliar.



La Procuraduría también anunció que recuperará los USD 14 745 297 del caso Sobornos. Este fue el monto de reparación al Estado que fijó el Tribunal que ratificó la sentencia por cohecho para los 20 sentenciados, entre ellos, el expresidente Rafael Correa.



En este caso, la entidad debe solicitar a un juez que inicie el proceso de ejecución. Está previsto que mañana (6 de noviembre del 2020) el procurador íñigo Salvador presente esa petición.