Procuraduría considera que no hay controversia con Pdvsa

Las notificaciones de arbitraje que presentó la firma Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en contra de Ecuador no representan la existencia de una controversia, según la Procuraduría General del Estado (PGE).

Pdvsa remitió, tal como publicó este Diario el 30 de septiembre del 2018, el 15 de mayo del 2018 dos comunicaciones para notificar la controversia en los proyectos Refinería del Pacífico y en la compañía Río Napo, en los que la firma venezolana tenía participación junto con Ecuador.

El fundamento para iniciar estas acciones fue el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI), suscrito entre ambos países en 1993 y denunciado por el Gobierno ecuatoriano en el 2017.

Terrenos del proyecto Refinería del Pacífico. Foto: Archivo/EL COMERCIO



Ante esto, la Procuraduría respondió el 11 de junio del 2018 a la petrolera venezolana que estas comunicaciones que “no constituían una notificación de existencia de controversia”. Por lo tanto, según la entidad no empezaba a correr el período de negociaciones directas previstas en el TBI, que es de seis meses.



La Procuraduría argumentó que las comunicaciones enviadas por Pdvsa tienen un contenido general y no puede derivarse de ellas las controversias que supuestamente la compañía venezolana mantiene con el Ecuador. Por lo tanto, desde la perspectiva del Estado ecuatoriano “no hay una controversia de inversiones con Pdvsa".



Pdvsa no ha contestado aún esos oficios, precisó la Procuraduría General del Estado.



Este diario solicitó el 27 de septiembre a Pdvsa Ecuador información sobre este proceso, pero hasta este 3 de octubre del 2018 no han respondido.