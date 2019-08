Procurador dice que conversaciones con Odebrechet buscan indemnización justa para el Estado y no que regrese al Ecuador

LEA TAMBIÉN

El procurador general, Íñigo Salvador, aclaró que las conversaciones con la constructora brasilera Odebrecht no son para buscar que regrese al Ecuador sino para establecer el monto de la indemnización al Estado ecuatoriano.

“Estamos buscando que se determine un monto indemnizatorio, que la compañía Odebrecht pague al Estado ecuatoriano y que ese monto sea justo. Si Odebrecht quiere volver al país que se entienda con Sercop (Compras Públicas”. Así lo señaló a la prensa la mañana de este jueves 22 de agosto del 2019 durante la jornada de capacitación de compras públicas, que se realizó en la Prefectura del Guayas.



Dijo que este proceso con la compañía extranjera, investigada por casos de corrupción, involucra la participación de muchas entidades estatales que han sido contratistas de Odebrechet. Mencionó que todavía no se puede señalar el monto que le correspondería recibir al Estado por indemnización. “Debemos tener los montos contratados con Odebrecht y, de ese monto, cuánto corresponde a rubros ilícitos, como coimas y sobreprecios”.



Mencionó que solo al final “podemos determinar en cuánto se ha de indemnizar al Estado ecuatoriano”. Explicó que hasta ahora se han realizado dos conversaciones con la empresa, en julio. Estaba prevista una tercera en agosto, pero se aplazó para después del 2 de septiembre cuando regrese al país el secretario Anticorrupción, Iván Granda. Dijo que el plazo posiblemente se extendería hasta finales de año.



La próxima reunión probablemente sería la semana del 9 de septiembre. Ahí se recibiría el informe del SRI sobre las obligaciones tributarias que Odebrecht tiene con el Estado. Una cosa son las obligaciones que debe cumplir con el Estado, como tributos, y otra cosa distinta es la de indemnizar el daño causado”, aclaró.



Además, se analizará el pedido del Municipio de Quito para ser recibido sobre las últimas denuncias que han surgido sobre los contratos de la Ruta Viva y el Metro de Quito. También la Comisión Nacional Anticorrupción quería integrarse al proceso a través de una veeduría.



Según el procurador, se ha estado “diciendo sin ningún fundamento” que el propósito de estas conversaciones es que Odebrechet regrese al Ecuador. “Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Cuando digo nosotros me refiero a la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía y Secretaría Anticorrupción”.



Explicó que para que una compañía, cualquiera que sea, pueda contratar con el Estado “tiene que entenderse directamente con el Sercop (Compras Públicas) y cumplir los requisitos que la Ley Orgánica de Contratación exige”.