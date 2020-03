98 procesos de compras públicas por la emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

Tras la declaratoria del estado de excepción por el covid-19 hubo cambios en la contratación pública. Desde el 19 de marzo, todas las contrataciones bajo la modalidad de emergencia deben cumplir nuevas reglas.

Las instituciones contratantes primero deben publicar una declaratoria, explicando las razones por las que se acogen a este periodo extraordinario, que tendrá 60 días de duración. Hasta el jueves 26 de marzo, 509 entidades públicas colgaron su declaración de emergencia en el Portal de Compras.

En los primeros siete días que entraron en vigencia estos cambios, se efectuaron 98 procesos de contratación, por un monto que asciende a USD 10,8 millones. El 92,7% de ese rubro, se desprende de una compra que realizó el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).



La entidad adquirió tres millones de mascarillas, tanto quirúrgicas como de protección N95. Además, 14 millones de guantes de látex, 663 mil batas de mangas largas y 13 mil pantallas faciales de protección ocular. Asimismo, se adquirieron 73 mil unidades de gel antiséptico. Para todo el proceso, se adjudicaron USD 10,01 millones.



El jueves, un grupo de enfermeras paralizó momentáneamente sus actividades en los exteriores del Hospital Teodoro Maldonado del IESS, en Guayaquil. Decían que no contaban con los insumos de protección adecuados. Paúl Granda, presidente del Directorio de esa entidad, recorría el Hospital del IESS del sur junto al vicepresidente, Otto Sonneholzner, para verificar el sistema de inteligencia artificial que diagnostica el covid-19.



Granda anunció acciones para repotenciar los centros de atención del Guayas y confirmó la adquisición de insumos de protección para los trabajadores de la salud.



Silvana Vallejo, directora de Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), explicó que los cambios permiten identificar quienes se declararon en emergencia y qué planean contratar. “Antes no se conocía cuáles eran los procesos de emergencia, qué se contrataba. Era una caja negra donde no teníamos información”, señaló la funcionaria.



En el caso del IESS, según consta en el proceso publicado en Sercop, se pagó USD 12 por cada mascarilla N95. Cada protector facial, en cambio, costó USD 22,90.



Cristina Murgueitio, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Productores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim), dice que los precios de las mascarillas y otros insumos pueden variar, por el contexto mismo de la crisis. “Hay que tomar en cuenta que cuando la oferta es menor y la demanda es grande, implica un alza de precios en los mercados”.



Desde el 19 de marzo se eliminaron del catálogo electrónico de compras públicas, que tenía precios fijos, a los servicios de limpieza hospitalaria, dispositivos médicos descartables y bienes de uso hospitalario. Según la titular de Sercop, el Ministerio de Salud pidió suspender estos procesos del catálogo electrónico, pues debido a la emergencia del covid-19 se requieren otras exigencias para contratar esos servicios.



En los 97 procesos de contratación por emergencia restantes, que suman un monto adjudicado de USD 786 mil, también se adquirieron mascarillas, equipos de protección de bioseguridad, químicos para desinfectar o servicios de fumigación.



La segunda compra de emergencia más alta, hasta el momento, la realizó la Empresa Metropolitana de Aseo, perteneciente al Municipio de Quito, que adquirió guantes de látex anticorte y respiradores desechables para polvos y gases N95, por USD 246 mil. El tercer proceso más caro lo efectuó la Red Municipal de Salud de Machala, que adquirió insumos médicos por USD 66 mil.



Vallejo señaló además que las instituciones públicas contratantes deben hacer el análisis de los precios. Recomienda “compras consolidadas, para aprovechar las economías de escala”.