¿Qué pasará con los procesos de Abdalá Bucaram tras las elecciones?

La defensa legal de Abdalá Bucaram Ortiz anunció que el expresidente recibió un "hábeas corpus traslativo", con lo cual podrá hacer campaña electoral, pues fue inscrito como candidato para la Asamblea Nacional, con el respaldo de Fuerza Ecuador (FE).

Hasta la tarde de este martes 5 de enero del 2021 aún esperaban que se haga efectiva la medida judicial, con lo que se le quitaría el grillete electrónico y así se pondría fin a su arresto domiciliario. El 13 de agosto del 2020, una Jueza de Quito lo procesó por el delito de presunta delincuencia organizada.



También enfrenta investigaciones por tráfico de armas y tráfico de bienes patrimoniales.



Pero ¿qué pasará con los procesos legales de Bucaram Ortiz tras las elecciones del próximo 7 de febrero? Dos expertos políticos comparten sus criterios.



Daniel González, exdirector del CNE en Loja, explicó que Bucaram no puede ser procesado actualmente debido a que lo ampara el artículo 108 del Código de la Democracia.



La normativa dice: “no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Proclamados los resultados podrán activarse procesos penales contra ellos, y solo los candidatos ganadores gozarán de fuero de Corte, excepto en delitos de violencia intrafamiliar que no se reconoce fuero alguno”.

El expresidente Abdalá Bucaram fue inscrito como candidato a asambleísta. Foto: Archivo/ EL COMERCIO



Según González, eso lo protegerá hasta que se proclamen los resultados oficiales. "Esto quiere decir que se debe esperar, pues si hay segunda vuelta, el proceso podría ser llevado hasta el mes de mayo, previo a la posesión de las autoridades".



Esteban Ron, catedrático de la Universidad Internacional del Ecuador, agregó que, tras los resultados, en caso de que Bucaram no sea elegido como asambleísta, los procesos penales deberán rencauzarse o activarse desde la fecha de la suspensión, según lo determina el mismo artículo 108 del Código de la Democracia.



González añadió que se debe proceder con todas las medidas cautelares que se dictaron. Sobre un retomo del arresto domiciliario dijo que le corresponderá a la Fiscalía solicitar nuevamente esta medida.



Pero si es que Bucaram resultase elegido, este gozará de fuero de Corte Nacional. Sin embargo, Ron detalló que solo será para los casos en los que se inicie el juzgamiento después de la posesión, momento en el cual se configura el fuero por la calidad que ostentaría.



"Lo anterior a esto, seguirá en el fuero ordinario. Recordemos que la inmunidad parlamentaria para juzgamiento, solo se aplicará desde que se ostenta esta calidad, es decir desde la posesión el 14 de mayo de 2021 y solo para actuaciones en calidad de asambleísta, no para casos pasados", finalizó Ron.