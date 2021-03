El proceso para que Petroecuador cotice en la bolsa se difiere

El proceso para que la empresa pública Petroecuador se convierta en una compañía por acciones y pueda cotizar en la bolsa quedará para el siguiente Gobierno.

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables solicitó el pasado 18 de marzo del 2021 al Ejecutivo que se inicie el proceso de reforma constitucional para impulsar este cambio en Petroecuador . Pero no tuvo una respuesta favorable.



Johana Pesántez, secretaria general jurídica de la Presidencia, informó el 25 de marzo pasado a esta Cartera de Estado que no estaba previsto impulsar cambios en la Constitución para viabilizar esta opción.



“El Presidente de la República en su calidad de Jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública no ha contemplado ejercer la iniciativa de reforma constitucional a efectos de modificar el diseño constitucional de gestión de sectores estratégicos mediante empresas públicas por un modelo privatizador, menos aún a puertas de la terminación del gobierno y de las prioridades legislativas de la Función Ejecutiva”, señala Pesántez en el oficio que fue remitido al ministro de Energía, Rene Ortiz.



Por esta razón, Pesántez expresó que no se puede aprobar el requerimiento realizado por esta Cartera de Estado.



Luego de recibir este comunicado, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables reconoció que no es el momento para implementar esta propuesta.



Ortiz mencionó que la iniciativa del cambio de la empresa pública Petroecuador, unificada a fines del 2020, a compañía por acciones, requiere de más análisis. En este proceso deben participar actores importantes relacionados con las áreas económica, financiera, operativa, técnica, jurídica y política.



El Ministro de Energía mencionó que esta tarea ya quedaría para el próximo Gobierno. “Ecuador puede emular en el futuro, ejemplos exitosos, dignos de análisis como son Repsol en Europa y Ecopetrol en Sudamérica”.



Con la transformación de Petroecuador en una compañía por acciones se buscaba, según el Ministerio de Energía, asegurar la sostenibilidad financiera y económica futura de la firma estatal, al margen de la dependencia actual de las arcas fiscales.



A la vez se pretendía que con este cambio, la petrolera ecuatoriana gane competitividad, maximice sus inversiones y aumente valor, informó la Cartera.