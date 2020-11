El proceso penal contra Alexandra Ocles no será tratado en la Corte Nacional; jueza Camacho dijo que la exfuncionaria no tiene fuero

La jueza Daniella Camacho se declaró “no competente” para seguir conociendo el caso de Alexandra Ocles, investigada por presunto tráfico de influencia en la fallida de adquisición de kit alimenticios para entregar dentro de la emergencia por el covid-19.

Camacho dijo que Ocles no tiene fuero de Corte. Con ello, la causa se desplazará a un “juez ordinario” para seguir con el trámite.



“Según los hechos acusados en la audiencia de formulación de cargos que dieron inicio a este proceso, estos sucedieron entre el 16 de marzo y el 06 de mayo del presente año, cuando la procesada María Alexandra López Padilla era Directora General del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, es decir, no tenía la calidad de Secretaria de Estado a la fecha de los hechos acusados”, dijo la jueza.



“El fuero no se presume, debe ser demostrado a fin de que no se violente las garantías del juez natural y la tutela judicial efectiva”, indicó.



La Contraloría General del Estado determinó que la extitular del Servicio de Riesgos sí firmó el contrato con un sobreprecio del 40,23%.



El documento detalla que se firmó el convenio por USD 1 055 740 cuando debió pagar solo USD 706 790.



Los auditores hicieron una comparación entre el valor del contrato por cada kit frente al precio establecido en el mercado. Por los 18 productos de cada canasta se iba a pagar 150,82 más IVA, pero en realidad debía costar USD 95,17.