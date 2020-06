Seis puntos clave sobre el proceso de matriculación vehicular en Quito

LEA TAMBIÉN

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y posibles focos de contagio de covid-19 en los centros de revisión técnica vehicular (RTV), las autoridades decidieron que este 2020 en Quito los vehículos particulares no pasarán por este proceso y podrán renovar sus permisos de circulación o matricular sus automotores en línea.

¿Cuáles son los trámites que se harán en línea?





Matriculación de vehículos exonerados, renovación del permiso de circulación y cambio de especie, a través del portal web de la Agencia Metropolitana de Tránsito.





¿Cómo está distribuida la calendarización?

En junio deben cumplir el proceso los propietarios de vehículos con placa terminada en 5 y 2, en julio 6 y 3, agosto 7 y 4, septiembre 8 y 2, octubre 9 y 3, noviembre 0 y 4 y en diciembre todos los los rezagados.





¿Cuál es la sanción por no cumplir la calendarización?





USD 25. Quienes tienen placas terminadas en 2, 3, 4 y 5 y no matricularon sus autos hasta el 16 de marzo no deberán pagar la multa.



¿Cuáles son los canales de pago?





Los pagos se pueden hacer en línea a través de las entidades bancarias o tarjetas de crédito o presencialmente en las agencias de los bancos. Sin embargo, se recomienda evitar el pago físico.





¿Se debe pagar por la revisión técnica vehicular?





En la mayoría de los casos no, pues este servicio está suspendido hasta fin de año. Quienes pagaron por la revisión y no pudieron realizarla en marzo, abril y mayo, la AMT entregará una nota de crédito para que le realicen el chequeo el próximo año. A partir de septiembre se cumplirá la revisión para buses, taxis, camionetas de alquiler y carros de transporte escolar (son unos 50 000 vehículos), para garantizar la seguridad de los usuarios. Ese calendario aún no se ha difundido.





¿Qué trámites sí deben hacerse presencialmente?





Traspasos por cambio de propietario de un vehículo o retiro de placas nuevas o renovación. Se atenderá en las oficinas del Bicentenario (junto al parque Bicentenario) y Quitumbe (Pumapungo y Cóndor Ñan), desde el lunes 22 de junio. Habrá señalización para guiar a la gente para que conserve una distancia de dos metros con otros. El aforo será del 30% de la capacidad.