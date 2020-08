¿Qué pasará con el proceso de cancelación del partido del precandidato Álvaro Noboa?

LEA TAMBIÉN

El partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), que eligió a su líder Álvaro Noboa como su carta presidencial para los comicios del 2021, tiene un último recurso para apelar su cancelación del registro de organizaciones políticas.

A pesar de que el miércoles 12 de agosto del 2020 el partido efectuó su convención con la presencia de un delegado del Consejo Nacional Electoral (CNE), su personería jurídica está en proceso de extinción.



El pasado 10 de agosto, el Pleno del CNE, con el voto dirimente de su presidenta, Diana Atamaint, negó la impugnación presentada por AEA para evitar su cancelación, ratificando dos resoluciones previas. El ente electoral argumenta que el partido no alcanzó el porcentaje de votos mínimos en dos elecciones consecutivas, tal como lo establece el artículo 327 del Código de la Democracia.



En esa sesión, hubo una queja de los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto, ya que el CNE no envió un delegado a la convención de Adelante Ecuatoriano Adelante, que inicialmente se debía realizar el 9 de agosto. “Es inconcebible que no haya existido comunicación entre el área política y Secretaria, y se haya interpretado que ya estaba extinguida la vida jurídica”, señaló Pita en la plenaria.



La Presidenta ofreció investigar porque no se envió un representante y dijo que el CNE “no actúa por presiones personales o cuestiones de grupo”. A pesar de ello, se negó la impugnación del partido y su cancelación está en curso.



A partir de la notificación de esta resolución, Adelante Ecuatoriano Adelante tiene tres días para ingresar un recurso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y pedir que se revise la decisión del CNE. Hasta las 13:00 de este jueves, 13 de agosto del 2020, en la cartelera virtual del Tribunal no se había publicado ninguna causa solicitada por el partido.



Aceptación de precandidatura



El 12 de agosto pasado el CNE envió a las organizaciones políticas las claves de acceso al sistema informático, en donde deben hacer el registro de precandidaturas derivadas de las primarias. Este proceso lo puede realizar el representante legal de cada movimiento.



Sin embargo, una vez que Noboa fue designado como presidenciable, tiene un plazo de diez días para aceptar y proclamar su precandidatura. Este trámite es personal e indelegable, y se lo debe realizar en la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas del CNE, al norte de Quito. Esta disposición consta en el reglamento de los proceso de democracia interna, que aprobó el Pleno del CNE.



Mientras los plazos para completar estos procesos avanzan, la cancelación del partido Adelante Ecuatoriano Adelante podría quedar en firme, y ya no llegarían a participar en las elecciones generales del 7 de febrero del 2021.

Frente a ese escenario, partidarios de Noboa no descartaron que participe en los comicios con otras organizaciones políticas. Pero para ello, es imperativo que sea elegido en elecciones primarias, que según el calendario electoral vigente, se deben efectuar hasta el domingo 23 de agosto.