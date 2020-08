Otro procesado por secuestro del equipo de EL COMERCIO queda libre

LEA TAMBIÉN

Gustavo Angulo Arboleda, alias 'Cherry' recuperó su libertad en Colombia. Esto ocurrió después de que el martes 4 de agosto del 2020 el juzgado primero penal de Municipio de Tumaco acogiera el pedido de salida de la cárcel por vencimiento de términos.

Él se encontraba con medidas de aseguramiento por el juicio que se instauró por secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir en el caso del secuestro y homicidio del grupo periodístico de EL COMERCIO. Los delitos contra Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra se cometieron entre marzo y abril del 2018.



La información la recogió el colectivo Nos Faltan Tres. En una publicación realizada la mañana de este lunes 10 de agosto del 2020 señalan que hubo "retrasos excesivos en la programación de las audiencias" a las que tenía que asistir alias Cherry.



El 20 de abril del 2018 se realizó la audiencia de legalización de la captura y la imputación de cargos y medida de aseguramiento (prisión).



Recién el 20 de noviembre, la Fiscalía General de Colombia presentó un escrito de acusación.



El 26 de septiembre del 2019 se programó la audiencia de formulación de cargos, pero no se realizó por falta de conexión con la cárcel en la que se encontraba el detenido.



Esta diligencia se reprogramó para días posteriores.



El 18 de octubre del 2019, el 20 de febrero, el 20 de marzo y el 3 de junio del 2020 hubo intentos para instalar la audiencia, pero no se concretaron por diferentes razones.



Esta es la segunda persona vinculada al caso que sale en libertad. El 17 de junio de este año se conoció que Gustavo Ospina, alias 'Barbas', también dejó la cárcel. El juzgado segundo penal del circuito Tumaco lo dejó libre por vencimiento de términos.



Para Christian Segarra, hijo de Efraín, conductor del equipo quien fue asesinado en la frontera norte, estas liberaciones demuestran falta de interés de los estados ecuatoriano y colombiano.



"No se respetan los plazos y no se agilitan las diligencias. Eso provoca que se configure un cuadro de impunidad. Es lamentable que las autoriades no cumplan con su papel y su palabra de evitar la impunidad. Es algo con lo que luchamos desde hace más de dos años", señaló ante una consulta realizada por este Diario.