Usuarios reportan problemas en proceso de matriculación vehicular en página web de la AMT

Problemas para consultar valores a pagar y retraso en la llegada del permiso de circulación son dos inconvenientes que las personas han reportado respecto al proceso de matriculación vehicular en Quito.

A finales de septiembre e inicios de octubre se reportaron problemas en la página web destinada a la matriculación vehicular, pero esto se debía a la migración del sistema informático y datos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) al servidor de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Este proceso se inició el 26 de septiembre y finalizó el 1 de octubre.



Desde la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) también se informó, entonces, a los usuarios sobre los fallos del sistema debido al proceso de transición.



Algunas fallas, de todas formas, continúan. En Twitter, un usuario informó el sábado 17 de octubre que el sistema para generar la orden de pago por el impuesto al rodaje no funcionaba. La mañana de este domingo 18 se comprobó que, al ingresar al portal de servicios, en la pestaña 'revisión vehicular' y en el botón ‘consulte aquí valores’ la página mostraba un error y no desplegaba la información.



Este es uno de los pasos en todo el proceso para la matriculación vehicular, y es un requisito para generar una orden de pago para cancelar los valores y continuar con la revisión.



Otro inconveniente es la llegada del permiso de circulación que debe reportarse al correo del usuario. De acuerdo con ciudadanos, se está tardando hasta más de 15 días en enviar el documento a las direcciones de e-mail de las personas.



Verónica Sandoval, cuenta que realizó el proceso en línea y que el permiso de circulación le llegó luego de más de dos semanas. “Me llegó el permiso con una nota que dice que tengo que acudir al centro de matriculación, cuando se supone que el proceso debe ser en línea”, añadió.



Algo similar le sucede a Roberto Barrionuevo. Comentó que hace una semana hizo el proceso, pero que aún no le llega ningún comprobante. “Algunos amigos que ya hicieron el proceso me comentaron que esperaron la respuesta entre cuatro y cinco semanas”.



En la página de Facebook y Twitter de la AMT, también hay ciudadanos que denuncian este inconveniente, que llevan esperando más de 15 días y otros que no pueden consultar los valores a pagar.



Este Diario solicitó un pronunciamiento a la institución sobre estos procesos, pero hasta el mediodía de este domingo 18 de octubre no se obtuvo respuesta.