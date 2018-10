Es poco probable que este jueves 4 de octubre del 2018 se produzca el Cordonazo en Quito

LEA TAMBIÉN

Es ese aguacero acompañado de tormenta eléctrica y a veces granizo que cae sobre la capital y marca el inicio de la época invernal.

Según la creencia popular, el tradicional Cordonazo de San Francisco ocurre el 4 octubre de cada año. Pero según el Inamhi, la tarde de hoy 4 de octubre del 2018, es poco probable que la ciudad soporte un aguacero generalizado con presencia de rayos y truenos. Lo que sí habrá pasado el mediodía, es presencia de chubascos.



Así lo explica Wladimir Arreaga, técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), y señala que durante los últimos años no siempre se ha cumplido el cordonazo. A veces, explica, se presentó tres días antes de la fecha prevista, o tres día después.



“La capital paulatinamente ha recibido humedad los últimos dos días. Ayer ya se registraron precipitaciones en algunos sectores. Cayó un litro por cada metro en las últimas 24 horas, según el último reporte”, señaló. Los dos últimos años (2016 y 2017) tampoco hubo cordonazo.



Esto ocurre, según Alfredo Jaramillo, ingeniero ambiental y catedrático universitario, debido al calentamiento global y a la cantidad de incendios forestales.



"Todo afecta al ambiente, la contaminación de los carros, de la industria, el humo de los incendios forestales. Quito ya no es el mismo que desde hace 20 años, cuando el verano y el invierno estaban perfectamente definidos. Hoy podemos ver que los límites se diluyeron y hay lluvias en verano y días calurosos y despejados en invierno. Ya no se sabe cuándo empieza el uno y termina el otro".



Las lluvias ligeras o moderadas que se espera para estos días, serán de forma aislada, especialmente en el sur y en los valles, y de corta duración.



El cordonazo tiene su origen en una creencia religiosa. Dicen que cuando se aproxima el día del festejo de San Francisco, este santo se alista sacudiendo su túnica y el cordón que usa para ajustarla, lo cual agita el cielo y deja días nublados y fríos con algunas lluvias fuertes.

Arreaga explica que se prevé que las lluvias aumenten su duración e intensidad a partir de la próxima semana.