La Pro forma ajustada del 2019 todavía genera desacuerdos en el Pleno

El Pleno de la Asamblea prevé tratar este martes 18 de diciembre de 2018, en medio de desacuerdos entre las bancadas, la Pro forma ajustada que envió el Ejecutivo.

La semana pasada, el Ministerio de Finanzas reenvió el documento, luego de que el Legislativo le hiciera 17 observaciones.



El Ejecutivo acogió solo algunas de las recomendaciones. Entre ellas, una mayor optimización del gasto público. Finanzas anunció la reducción de USD 135 millones adicionales en gastos de personal de las entidades del sector público. También se incluyó la reasignación de recursos en favor de las universidades y escuelas politécnicas públicas.



Este factor es clave para impulsar los votos a favor del Movimiento Juntos Podemos, consideró el asambleísta de esta bancada, Fernando Burbano.

El legislador también respaldó la posición del Ejecutivo de que la Pro forma sí cumple con el incremento del 0,5% del PIB para los sectores de educación y salud. “Bajo las condiciones en las que está el país es lo más adecuado”, dijo.



Pero para Cristóbal Lloret, asambleísta de la Revolución Ciudadana, Finanzas no ha atendido las sugerencias de la Asamblea en temas prioritarios como salud y educación, la asignación para luchar en contra de la violencia contra la mujer y el cronograma de pago de las jubilaciones.



Por esta razón señaló que su bancada no apoyará el nuevo documento enviado.



Una sugerencia que el Ejecutivo sí acogió fue ajustar la proyección del precio del petróleo para el 2019, que se redujo en USD 58,29 a 50,05. Para no afectar los ingresos petroleros, Finanzas propone una mayor optimización de los subsidios a los combustibles durante el próximo 2019. Burbano sugirió al Fisco que esa optimización se realice tomando en cuenta los datos de los registros sociales para evitar afectar a las clases de menores ingresos.



La bancada de CREO no definían su posición frente a la votación hasta ayer.

Homero Castanier de CREO, adelantó la semana pasada que su bloque no apoyará la nueva pro forma.



Para que la Pro forma sea aprobada, se requieren 70 votos de los asambleístas.



En cambio, para la ratificación de las recomendaciones se requiere del apoyo de dos tercios de los integrantes; es decir, 91 votos, como está establecido en la Constitución.