Pro Ecuador pasará a ser un Viceministerio, según ministro Pablo Campana

Pro Ecuador se convertirá en un Viceministerio. Así lo informó a este Diario el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, en el marco de la inauguración de la feria Aqua Expo 2018, en el Centro de Convenciones de Guayaquil, la noche del 15 de octubre del 2018.

Detalló que esta decisión se tomó de acuerdo al decreto presidencial No. 520, firmado por el presidente Lenín Moreno el pasado 20 de septiembre.



Allí se estableció que Pro Ecuador se fusiona al Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. La dependencia no cambiará su nombre comercial.



“Sería un viceministerio más, va a tener la autonomía, va a tener todo el apoyo, se manejará la marca como Pro Ecuador, tendrá un apoyo total para mantener las 32 oficinas en el exterior, no cambia absolutamente nada, lo que sí cambia es buscar eficiencias”, explicó.



Añadió que las eficiencias serán en cuanto al costo de mantenimiento anual y al nivel de resultados. El presupuesto anual es de USD 13 millones.



“Deseamos fomentar no solo la generación de exportación de bienes, sino de servicios. Queremos atraer inversiones a través de Pro Ecuador”.



Según Campana, en el exterior un Viceministerio es más respetado, tiene más jerarquía que una dirección ejecutiva o una secretaria técnica. “Lo mismo con Acuacultura y Pesca, pasará a ser un Viceministerio de acuerdo con las últimas reuniones que he tenido con Senplades, la Secretaría General de Administración Pública y con Presidencia de la República”.

Este anuncio se da luego de que el sector exportador defendiera en septiembre pasado la continuidad de Pro Ecuador adscrito al Ministerio de Comercio Exterior. Esto en referencia a la fusión de esa cartera de Estado con Industrias.