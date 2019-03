Prisión preventiva para dos de tres sospechosos de haber asesinado a Carolina, en el norte de Quito

LEA TAMBIÉN

Christian G. y Víctor Ch. deberán cumplir una orden de prisión preventiva por el crimen de Carolina, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el 26 de agosto del 2018, en el sector del Comité del Pueblo, norte de Quito.

El tercer sospechoso, Johnatan P., deberá presentarse cada martes y jueves ante las autoridades judiciales.



Milton Castillo, abogado que representa a la familia de la joven, informó que el delito por el que los tres serán investigados es violación con muerte, que contempla una pena de hasta 26 años de privación de libertad.



Agregó que en la audiencia realizada la mañana y tarde de este domingo, 17 de marzo del 2019, no se definió en qué centro de privación de libertad permanecerán los sospechosos, pero aseguró que la representación legal de la víctima solicitó que no los ubiquen juntos.



Tras la formulación de cargos se abre un periodo de 90 días para la instrucción fiscal, tiempo en el que la fiscal Mariana Guilcapi recopilará más datos, para futuras audiencias.



“Pediremos que se siga investigando, porque hay más personas involucradas en el tema”, dijo Castillo, tras la audiencia.



Carolina salió de su casa el 26 de agosto del año pasado, luego de que la noche anterior saliera de su casa para ir a comer salchipapas con sus amigos.



Un día después, su cuerpo fue hallado en las calles Francisco de la Torre y Pasaje N61A, en el sector del Comité del Pueblo, en el norte de Quito.



La Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased) habría informado a los familiares que no le correspondía seguir la investigación, porque la joven había fallecido por “causas naturales”.



Sin embargo, la autopsia arrojó información sobre huellas de violencia en varias partes del cuerpo de la víctima y señales de violencia sexual.



Los sospechosos fueron detenidos ayer, sábado 16 de marzo. Uno de ellos fue encontrado en su casa.