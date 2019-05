Dictan 18 meses de prisión preventiva a exalcaldesa de Lima en caso Odebrecht

LEA TAMBIÉN

Un juez peruano dictó este martes 14 de mayo del 2019 dieciocho meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán por haber financiado la campaña contra su revocatoria con dinero de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, que tenían contratos suscritos o por firmar con la Municipalidad de Lima.

El magistrado Jorge Luis Chávez, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, rebajó a la mitad la solicitud de la Fiscalía de recluir en prisión por 36 meses mientras culmina la investigación y se abre juicio.



El juez consideró que Villarán, de 69 años, ha mostrado renuencia con la investigación al no acudir a diversas citaciones para ser interrogada y consideró que existe un potencial riesgo de que obstruya el proceso.



La exalcaldesa limeña, quien representó al movimiento izquierdista Fuerza Social, está imputada por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos al presuntamente recibir USD 3 millones de Odebrecht y otros USD 3 millones de OAS.



Durante la audiencia judicial, la investigada había solicitado al juez seguir el proceso en libertad como había hecho hasta ahora, donde tenía impedimento de salida del país.

También indicó que esperará al juicio para defenderse de las acusaciones y reiteró que en ningún momento se ha beneficiado personalmente del dinero recibido.



Villarán aseguró el lunes en una entrevista con Radio Santa Rosa que desde hace tiempo está lista para ir a prisión, después que el sábado admitiera que financió su campaña con fondos de empresas que tenían contratos con la Municipalidad de Lima.



La política de izquierdas, que fue la primera mujer en ser elegida alcaldesa de Lima de manera democrática (2011-2014), aseguró que no lo volvería a hacer pero que no se arrepiente de haber tomada esa decisión por la grave situación que afrontaba la capital peruana en ese momento.



Villarán afrontó en 2013 un referéndum para ser destituida, promovido por sus opositores, principalmente el partido de su antecesor Luis Castañeda, lo que le llevó a enrolarse en una gran campaña electoral por el "No" cuando apenas restaba un año para que finalizase su mandato.



La exalcaldesa pasará la noche en un calabozo antes de ingresar este miércoles en prisión, seguramente a la cárcel de mujeres del distrito limeño de Chorrillos, donde también está recluida la líder opositora Keiko Fujimori por presuntamente haber recibido fondos de Odebrecht para sus campañas electorales a la Presidencia de Perú.

El juez Chávez evaluará este miércoles el pedido de ingreso en prisión de José Miguel Prado y Gabriel Prado, dos exfuncionarios de la municipalidad cercanos a Villarán que presuntamente también tenían conocimiento de los aportes hechos por Odebrecht y OAS.