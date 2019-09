Juez dicta prisión preventiva para un allegado a María Sol Larrea por enriquecimiento privado no justificado

LEA TAMBIÉN

La Policía Nacional detuvo a Manuel Antonio E. U., allegado de María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS, en Sangolquí, cantón Rumiñahui, Pichincha. El detenido es investigado por enriquecimiento privado no justificado, informó la Fiscalía la tarde de este domingo 29 de septiembre del 2019.

La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía presentó cargos penales la tarde de este domingo ante el juez Gonzalo Núñez, en la Unidad de Flagrancia de Quito en contra de Manuel Antonio E.U. En la audiencia se ordenó su prisión preventiva y se inició una instrucción fiscal de 90 días.



Según explicó la Fiscalía, el reporte ejecutivo ampliado del Servicio de Rentas Internas (SRI) precisa que de 2014 a 2017 las declaraciones tributarias del procesado son inferiores a lo registrado en el Sistema Financiero Nacional.



“Existen seiscientos mil dólares no justificados en movimientos bancarios. Este incremento patrimonial no tenía relación con ninguna actividad económica”, agregó la Fiscalía en el comunicado.



Esto, porque desde el 2015, el procesado no estaba en relación de dependencia, además, tenía un Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el que entregaba servicios de asesoría tributaria, por valores que no justifican el incremento patrimonial a la cifra indicada.



El procesado es primo de Marcelo Antonio E. C., esposo de María Sol Larrea, exdirectora del Hospital Carlos Andrade Marín, quien entre 2010 y 2017 habría entregado contratos a la clínica de diálisis de la que su esposo era accionista y el primo –ahora procesado– era gerente financiero.



Por pedido de Fiscalía, el Juez ordenó la retención de los fondos de las cuentas del procesado por USD 700 000, la incautación de un vehículo y la prohibición de enajenación de cuatro inmuebles en Quito y uno en Atacames.