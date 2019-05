Justicia ordena prisión de 2 exasesoras presidenciales de Correa, al indagar aportes de Odebrecht a su campaña

LEA TAMBIÉN

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Pamela M. y Laura T. por asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias y la tarde de este domingo 5 de mayo del 2019 la Justicia dictó orden de prisión preventiva en contra de las dos exfuncionarias de la Presidencia de la República, en Quito.

Este Diario corroboró que las dos fueron asesoras de la Presidencia en el régimen de Rafael Correa. Pamela M. fue asesora 1 del “despacho presidencial”, en Carondelet, por un salario de USD 5 009 mensuales. Laura T. también aparece en el histórico de la nómina oficial como asesora 5 y 4, de la “Subsecretaría general del despacho presidencial”, también en los años de la llamada ‘revolución ciudadana, con un sueldo que llegó a superar los USD 2 700.



Sus nombres constan dentro del caso por presuntos aportes ilegales a la campaña del movimiento político de Correa, entre 2013 y 2014. La investigación comenzó a partir de un reportaje publicado por el portal Mil Hojas, el cual menciona que una exfuncionaria del anterior Gobierno de Rafael Correa recibió en el 2014 un informe receta ‘Arroz verde’. En este documento se detallarían aportes económicos que empresas multinacionales, como Odebrecht, hicieron al movimiento Alianza País desde noviembre del 2013 hasta febrero del 2014 para la campaña de Correa.



Por el caso, Pamela M. fue detenida en un aeropuerto la madrugada del sábado 4 de mayo del 2019, cuando intentaba salir del país, un día después de que se difundiera en el reportaje que ella habría sido la destinataria del informe denominado receta ‘Arroz verde’.

AHORA | Juez de la Unidad de Flagrancia dictó orden de prisión preventiva en contra de Pamela M. y Laura T., procesadas por asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias en concurso real de infracciones. La instrucción fiscal será de 90 días. pic.twitter.com/GC3NlPV1nx — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 5 de mayo de 2019



La madrugada de este domingo, la Fiscalía General del Estado efectuó allanamientos en siete inmuebles en Quito y en Guayaquil.



La audiencia de formulación de cargos se realizó desde las 11:30 de este 5 de mayo en el primer piso de la Unidad de Flagrancias, ubicada en la esquina de la avenida Patria y 9 de Octubre, centronorte de Quito.



La diligencia duró más de tres horas. La fiscal que maneja este caso, Ruth Amoroso, no dio declaraciones al final de la diligencia. Tampoco el abogado de Laura T., Luis Muñoz.



Uno de los abogados de Pamela M., Gustavo García, dijo que el juez de garantías penales, David Lasso, no cumplió su rol de garantizar el debido proceso. “Debía cuidar que se cumplan los protocolos y procedimientos necesarios para que se observe el debido proceso que es un derecho constitucional”.



A juicio del abogado, “solo se hizo una serie de relatos, supuestos elementos de convicción, pero no hay un nexo causal, ni se ha podido determinar lo que pasó”.



García acotó que, durante la audiencia, se dio lectura a ciertos correos electrónicos, cuya procedencia recién se conocerá en la instrucción fiscal. “¿Cómo se los obtuvo? No solo hay que presentar anticipo prueba en estos momentos, sino prueba legalmente evacuada porque si está contaminada u obtenida con la violación de algún derecho, no tiene importancia ni sustento de alguna acusación...”.



Según el letrado, también se mencionaron montos en la audiencia. “No puedo dar el estimado. Se hablaron de USD 13 000, 12 000, 17 000”. Ahora -añadió García- lo importante es conocer la procedencia.



Otras medidas cautelares que se dictaron en contra de las sospechosas es la prohibición de enajenar bienes. Ellas permanecerán detenidas durante 90 días mientras dure la instrucción fiscal.



De otro lado, “la apelación se realizará, de ser conveniente, en el momento oportuno y contando con el visto bueno de la detenida”, indicó García.