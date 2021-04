Juez dicta prisión para 2 enfermeras por caso de robo de vacunas en Bolivia

Un juez en la localidad boliviana de Guayaramerín determinó la detención preventiva de dos enfermeras que estaban a cargo de la custodia de 500 vacunas contra el covid-19 que desaparecieron de un centro de salud y que luego fueron devueltas, informó el domingo 4 de abril del 2021 la Fiscalía.

"De acuerdo con los elementos de valoración, el juez ha determinado la detención preventiva para dos de las aprehendidas por el plazo de 60 días", informó a Efe el fiscal departamental de la amazónica Beni, Ruthiar Vásquez.



Las dos enfermeras cumplirán la detención preventiva en el penal Las Palmas en Guayaramerín, cercana a la frontera con Brasil, mientras se recabe "más elementos para poder esclarecer el hecho", sostuvo Vásquez.



La tercera persona detenida por el caso quedó en libertad al no encontrarse "elementos suficientes para sustentar una imputación", explicó el fiscal.

"Esto no quiere decir que queda excluida de la investigación que continúa su curso", indicó Vásquez.



La audiencia de medidas cautelares se realizó en la noche del sábado 3 de abril de forma virtual y se acusa las enfermeras de los delitos de incumplimiento de deberes e incumplimiento de contrato, según el fiscal.



Las 500 vacunas anticovid desaparecieron el pasado jueves del centro de salud Los Almendros en Guayaramerín y al percatarse del hecho los encargados de la red de salud de la localidad denunciaron la situación ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.



Las vacunas fueron encontradas ese mismo jueves luego de que unos "encapuchados" devolvieran las mismas en inmediaciones del centro de salud.



La totalidad de las vacunas fueron devueltas, pero no se podrán utilizar estas dosis porque se desconoce si se mantuvo la cadena de frío y si fueron tratadas adecuadamente, informó a los medios el coordinador de la Red de Salud de Guayaramerín, Maicol Borches.



El Gobierno boliviano intensifica la vacunación de los habitantes de localidades fronterizas con Brasil para evitar casos con la nueva variante brasileña.



Bolivia acumula 274 467 casos positivos y 12 316 decesos, desde que se identificó el primer contagio en el país en marzo del año pasado.