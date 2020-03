Un año de prisión para una persona que incumplió el toque de queda en Pichincha

LEA TAMBIÉN

Un hombre fue sentenciado a un año de privación de libertad por no acatar el toque de queda que rige desde el 17 de marzo del 2020 en Ecuador, decretado como medida para frenar la propagación del covid-19. Jorge Andrés S. fue procesado como autor del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Según informó la Fiscalía el jueves 19 de marzo del 2020, el hombre fue detenido a las 21:50 del miércoles 18, por conducir durante el toque de queda, en la vía La Celica, al noroccidente de Pichincha.



El Ministerio Público dijo que el agente aprehensor de la Policía Comunitaria del sector señaló en su versión, presentada por el Fiscal ante el juez de Garantías Penales, Freddy Chulde, que el hombre transitaba en la vía pública y al solicitarle los documentos “reaccionó en actitud evasiva, prepotente y amenazante”.



El uniformado aseguró que al realizarle el registro, "se le encontró un arma de fuego vieja, de la que no se determinó su funcionamiento".



En la audiencia, el Fiscal también presentó, como elemento de convicción, el Decreto Presidencial 1017, en el que se declara toque de queda en el Ecuador todos los días, entre las 21:00 y las 05:00.



La Fiscalía señaló que "el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y es sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres años".



La mañana de este jueves 19 de marzo, el Ministerio de Gobierno informó que 250 personas en el país no acataron el toque de queda en los dos primeros días de aplicación de la medida en territorio nacional.



La prohibición para movilizarse fue dispuesta por el presidente Lenín Moreno, a través del Decreto 1017, para frenar el contagio del covid-19 y rige en todo el territorio, incluso en las ciudades donde no se han registrado casos.