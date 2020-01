Príncipe heredero de Irán predice que el régimen de Teherán colapsará en unos meses

LEA TAMBIÉN

El heredero de la monarquía depuesta en Irán predijo el miércoles 15 de enero del 2020 que el régimen clerical vigente allí colapsará en unos meses e instó a las potencias occidentales a no negociar con él.

Reza Pahlavi dijo en un discurso al Instituto Hudson, en Washington, que las grandes protestas que estallaron en noviembre y nuevamente este mes, después del derribo accidental de un avión de pasajeros ucraniano, le recordaron al levantamiento que derrocó a su padre a principios de 1979.



“Es solo cuestión de tiempo para que alcance su clímax final. Creo que estamos en ese modo”, aseguró el expríncipe heredero en una conferencia de prensa en Washington, donde vive prácticamente en el exilio.



“Esto es semanas o meses anteriores al colapso final, no muy diferente de los últimos tres meses en 1978 antes de la revolución”, indicó.



Si bien los activistas exiliados han pronosticado rutinariamente la caída del régimen, Pahlavi dijo que los iraníes podrían “oler la oportunidad por primera vez en 40 años esta vez”.



El heredero del trono, de 59 años y que no pisa Irán desde que era un adolescente, citó como evidencia lo que calificó como un alivio del miedo entre los manifestantes y el creciente distanciamiento de los autodenominados reformistas del régimen islámico.



Pahlavi apoyó en gran medida la campaña de “máxima presión” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha tratado de aislar al régimen iraní a través de sanciones severas, diciendo que las negociaciones pasadas han fallado.



“Mis compatriotas entienden que este régimen no puede ser reformado y debe ser removido”, acotó.



Anteriormente, Trump mantenía la esperanza de negociaciones, pero recientemente dijo que no le preocupaban las conversaciones y ordenó el asesinato del más alto general iraní, Qasem Soleimani.