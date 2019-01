El príncipe Felipe se disculpa ante la mujer a la que hirió en un choque

LEA TAMBIÉN

El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, escribió una carta de disculpas a la mujer herida en un accidente de tráfico el 17 de enero de 2019, según el periódico The Sunday Mirror, que publica la misiva.

“Quiero que sepa cuánto lamento mi papel en este accidente”, dice la carta del príncipe dirigida a Emma Fairweather, pasajera del coche contra el chocó el príncipe, según la copia que publica el dominical británico.



“Solo puedo imaginar que no vi el automóvil que venía y estoy muy arrepentido por las consecuencias” , dice la carta, firmada de puño y letra con tinta azul por el duque de Edimburgo.



El accidente se produjo el 17 de enero de 2019 cerca de la residencia real de Sandringham, donde Isabel II y Felipe residen durante una gran parte del invierno.

El potente Land Rover Freelander que conducía el príncipe Felipe chocó con un automóvil Kia cuando salía de un camino para incorporarse en la carretera.



El príncipe salió ileso del accidente, pero la conductora del Kia sufrió cortes en una rodilla y Emma Fairweather una fractura de muñeca. En cambio, el bebé que viajaba en el asiento trasero no resultó herido.



“Quedé un poco aturdido después del accidente, pero me alivió saber que ninguno de ustedes resultó gravemente herido”, escribió el príncipe en la carta fechada el 21 de enero.



“Después supe que usted se había roto el brazo. Le pido perdón por esa lesión”, agregó.

Felipe, de 97 años, conocido por su temperamento fogoso y su humor corrosivo, se despidió de la vida pública en agosto de 2017.



La semana pasada, Emma Fairweather se había quejado la semana pasada en declaraciones al Sunday Mirror de que el príncipe no se había disculpado por el choque.



“Tengo suerte de seguir viva y él ni siquiera se ha disculpado”, dijo al periódico.



“Ha sido un momento tan traumático y doloroso que hubiera esperado más de la familia real”, agregó.



La mujer precisó que recibió una llamada de un oficial de la policía para transmitirle un mensaje que, según su criterio, “no tenía sentido” Me dijo: 'La reina y el duque de Edimburgo se acuerdan de usted'. Eso no es una disculpa, ni siquiera un buen deseo", agregó la pasajera herida.