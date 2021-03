Un príncipe fue condenado a prisión y a no beber alcohol

El príncipe alemán Ernesto de Hannover, todavía esposo de Carolina de Mónaco, fue condenado este 23 de marzo del 2021 a diez meses de prisión condicional por un tribunal austríaco, que además le prohíbe beber alcohol durante ese tiempo y le exige abandonar temporalmente su actual residencia en Austria.

La condena puede ser apelada y no prevé el ingreso en prisión del condenado a menos que se salte la sentencia -una vez sea firme- por insultar, amenazar y agredir en estado de ebriedad el pasado verano a agentes de policías y otras personas.



Los incidentes por los que se le condenó tuvieron lugar entre julio y septiembre pasados en la localidad austríaca de Grünau im Almtal, donde el príncipe tiene una lujosa residencia y un pabellón de caza.



El tribunal regional de Wels, a 200 kilómetros al oeste de Viena, consideró también probado que el aristócrata, de 67 años de edad, amenazó gravemente a una pareja que trabajaba en una propiedad de la Fundación del duque de Cumberland.



La sentencia incluye que Ernesto de Hannover no podrá vivir durante al menos tres años en su residencia de Grünau im Almtal, lo que desató la furia del aristócrata, que consideró esa imposición imposible de aceptar.



"¡Imposible! Vivo allí desde hace 50 años", exclamó, según recoge la agencia austríaca APA. El tribunal también obliga al aristócrata a someterse un tratamiento de psicoterapia.



Al inicio del juicio, esta mañana, el príncipe se proclamó "no culpable", lamentó lo sucedido, ofreció disculpas y se acogió a su derecho a no declarar.



Los abogados del aristócrata argumentaron que desde los incidentes había mostrado buen comportamiento y recordaron que los mismos tuvieron lugar cuando el príncipe pasaba por una complicada situación personal por el enfrentamiento con su hijo por la dirección de la fundación familiar.



Además, justificaron su errático comportamiento esos días por haber estado sometido a unos "fuertes analgésicos" que le recetó su dentista.



El primer altercado tuvo lugar el 15 de julio, cuando el noble insultó, amenazó y atacó a varios agentes de Policía que se presentaron en su residencia y fue reducido y enviado a pasar la noche a un hospital psiquiátrico.



Los problemas del aristócrata con las fuerzas del orden fueron a más aquella semana y es que, tal y como recoge la Fiscalía, cuando acudió a la comisaría cinco días después para poner una denuncia por violencia policial volvió a ser detenido tras amenazar a dos agentes con un bate de béisbol.

El príncipe protagonizó un último altercado a comienzos de septiembre en un edificio residencial de la Fundación del duque de Cumberland, donde rompió una ventana y amenazó y coaccionó a una pareja de trabajadores