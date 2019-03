Primera Ministra cuestiona Facebook tras la retransmisión en directo de la matanza

LEA TAMBIÉN

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo hoy, domingo 17 de marzo de 2019, que las redes sociales deben responder sobre su rol en la retirada de contenidos después de que la matanza de Christchurch fuera retransmitida en directo por Facebook.

"Hicimos lo que pudimos para retirar imágenes que circularon tras el ataque terrorista. Pero al final depende de estas plataformas el facilitar la retirada. Creo que hay varias cuestiones que merecen una respuesta", dijo Ardern en rueda de prensa.



La primera ministra indicó también que ha estado en contacto con la jefa de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, tras el asalto a las dos mezquitas que ha causado 50 muertos y 50 heridos.



Preguntada por si la red social debería detener el servicio de streaming, Ardern dijo que "esta es una cuestión que quiero discutir con Facebook".

"Es una cuestión que afecta más allá de Nueva Zelanda pero esto no significa que no podamos jugar un rol activo en la búsqueda de soluciones", aseguró la dirigente.



Tras la rueda de prensa, Facebook indicó que durante las primeras 24 horas posteriores al atentado se retiraron 1,5 millones de vídeos en todo el mundo, 1,2 millones de los cuales fueron bloqueados cuando eran cargados.



"Seguimos trabajando sin parar para retirar contenido infractor", dijo a través de Twitter la representante de Facebook en Nueva Zelanda, Mia Garlick.

"En respeto a las personas afectadas por esta tragedia y las preocupaciones de las autoridades locales, también estamos retirando versiones editadas del vídeo que no muestran contenido explícito", añadió.