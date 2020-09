¿Quién es Ri Sol–ju y qué reglas debe cumplir la Primera Dama del Corea del Norte?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La vida de la primera dama de Corea del Norte, Ri Sol–ju, de quien solo se sabe que tiene unos 30 a 35 años y que su nombre sería un seudónimo por no poder usar el verdadero, es todo un misterio en el país asiático.



De acuerdo con la BBC, Ri Sol-ju comenzó a aparecer en los medios en el verano del 2011 y poco después los medios oficialistas confirmaron que era la esposa del líder norcoreano Kim Jong-un.



Algunos medios dicen que fue cantante; otros que fue porrista en un equipo nacional y que esto le permitió viajar al extranjero.



Sierra Madden, colaboradora de la página web especializada en la cúpula de poder norcoreana, North Korea Leadership Watch, explicó a la BBC que la pareja se casó en 2009-2010 y antes de eso era cantante y porrista, y hacía giras por Japón, Corea del Sur...



Recientemente, la primera dama volvió a tomar visibilidad al ser representada con imágenes provocativas en una campaña de panfletos contra el régimen de Corea del Norte iniciada por desertores en Corea del Sur.



Según reportaron medios de comunicación, la campaña enfureció a su esposo Kim Jong-un, quien como represalia hizo estallar la oficina de enlace con Seúl y amenazó con emprender una acción militar.