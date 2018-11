Primer tramo de vía Río 7- Huaquillas se entregará el 29 de noviembre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Dos años después de haberse firmado la concesión, está prevista para mañana la entrega del primer tramo de la vía Río 7-Huaquillas, en el sur del país. Son los primeros 8,3 kilómetros de los 95 contemplados en todo el proyecto.

La vía que se abre al tráfico es la Y de Corralitos a Tillales, que conecta a los cantones de Pasaje, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas y la parte alta de El Oro. Es considerada como la ruta que descongestionará al sector de El Cambio, un punto crítico por el tráfico pesado que encabezan los sectores bananero y camaronero.



Hasta el momento, ya se han invertido USD 41 millones en este eje vial. Pero desde octubre, líderes políticos y del sector productivo de El Oro piden celeridad en la obra, principalmente en la ampliación del tramo El Cambio hasta Río 7.



Jairo Carmona, gerente general de Consur R7H, concesionaria del proyecto, asegura que trabajan dentro del cronograma establecido. El tramo que se va a entregar consta de seis carriles, el nuevo puente sobre el río Jubones, señalización y los intercambiadores en Tillales y Bella India.



El directivo recuerda que, desde que asumieron la concesión, el contrato inicial tuvo dos variantes y recibió un contrato complementario.



Una de las variantes fue justamente la inclusión del tramo Corralitos-Tillales.



Otra es la reducción de tres a dos estaciones de peajes y la reducción del costo base de USD 1,50 a 1. En el primero de ellos se recaudará desde el 1 de enero del 2019 y se ubica a 800 metros de la parroquia La Avanzada. Su construcción registra un 95% de avance.



En el tramo de Santa Rosa a Huaquillas se trabaja en la señalética, mejoras en la vía y bacheo. Las obras tienen un 70% de avance. “Debe quedar lista antes que empecemos a recaudar”, dice Carmona.



Mientras tanto, en el sector de la Asociación Luis Pando se construye la otra estación y en la que –además- estarán las oficinas de Consur. Allí hay maquinaria y en la vía se ha colocado ripio. No obstante, Carmona afirma que aún no hay fecha de inicio para el cobro en ese peaje.



Sobre la intervención en este último sector hubo un reclamo de los legisladores Carlos Falquez Batallas y Patricia Henríquez (PSC). Ellos piden que no se cobre hasta que no se amplíe el tramo hacia El Guabo.



Carmona explica que, hasta el 2020, se espera ampliar la vía en unos 12 kilómetros. “Estimamos que ampliemos un kilómetro por mes”.



De Río 7 a El Guabo hay unos 20 kilómetros. De acuerdo con Consur, también está pendiente el paso lateral de El Guabo que son otros 5 kilómetros y el paso lateral del cantón azuayo Ponce Enríquez, que se concluiría en el 2021.



El ministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, señala que ya se firmó el contrato complementario para trabajar en ese paso lateral, “con lo cual estaríamos resolviendo el punto más crítico en el tramo Guayaquil-Machala”.



Pero para Falquez Batallas eso no es suficiente y cree que se está trabajando lentamente. Afirma que hace tres semanas hubo una reunión con el titular del MTOP donde se expuso la necesidad de incluir obras complementarias en el contrato de la obra.



En ese sentido, rechaza el distribuidor de tráfico en Tillales y cree que se debe construir un paso elevado por seguridad y rapidez. “El señor Ministro ha aceptado y espero que cumpla su palabra”. También cree que se debe ampliar a cuatro carriles desde Tillales hasta El Cambio (8 km), incluyendo la construcción del puente La Iberia que tiene 50 años.



El prefecto orense, Esteban Quirola, se opone al cobro en los dos peajes. Afirma que va a llamar a una Asamblea Provincial para que el Ministro de Transporte y el Gerente de Consur R7H expliquen las inversiones ejecutadas.



“Lo que cabe es que inmediatamente entreguen el cronograma de inversión y nos digan la totalidad, para que ellos inicien con el cobro de peaje y la recuperación de una inversión hecha, no de una proyectada”.



Desde los sectores productivos como el bananero y camaronero insisten en la celeridad de los trabajos. Ellos utilizan la carretera actualmente para transportar su producción y los tramos donde se realizan obras retrasan sus rutas.

“Aunque entregan un tramo no es suficiente porque desde Tillales hacia Naranjal sigue siendo estrecha la vía, solo los camiones bananeros circulan en promedio 400 por día entre Machala y Guayaquil”, indica Paúl González, presidente del