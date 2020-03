Primer fallecido por coronavirus en Perú, que eleva a 234 los casos confirmados

LEA TAMBIÉN

Perú anunció el jueves 19 de marzo del 2020 su primer muerto por el nuevo coronavirus, poco después de que el Gobierno divulgó un incremento significativo de casos hasta un total de 234 contagiados en todo el país, según informes oficiales.

“El Ministerio de Salud lamenta informar el sensible fallecimiento del primer paciente a causa de infección covid-19”, señaló un comunicado de la Cartera, en momentos en que el gremio médico reclama falta de material sanitario para frenar la pandemia.



La víctima es un hombre de 78 años con antecedentes de hipertensión arterial, que estuvo hospitalizado desde el 17 de marzo por una “insuficiencia respiratoria severa”.



El enfermo contrajo el virus en Perú, por “transmisión comunitaria, es decir se contagió a través de una persona que enfermó en el país”, indicó a la radio RPP la ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza.



Horas antes, el presidente Martín Vizcarra había actualizado la cifra de enfermos: “Hemos logrado tomar pruebas a 3 841 personas y a la fecha hay 234 infectados”, anunció en rueda de prensa en Palacio de Gobierno.



“Es un incremento significativo” aunque esperable, admitió Vizcarra.



Siete de los pacientes infectados están graves e internados en cuidados intensivos. Uno de ellos, tiene 96 años, se informó.



Vizcarra anunció también que el Gobierno comprará más de un millón y medio de pruebas descartables del virus, ante reclamos de la población por demoras en exámenes y para conocer sus resultados.



Hasta ahora los profesionales sanitarios solo podían realizar unas 3 000 pruebas moleculares diarias, cuyo resultado toma un tiempo y no es inmediato.



El gremio médico, de su lado, alertó que tres de sus integrantes están contagiados y advirtió que están expuestos al virus por falta de material de protección.



“Hay tres médicos infectados y 30 están aislados bajo sospecha de haber sido contagiados”, dijo el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios.



“No hay casi nada de material para poder trabajar, faltan mascarillas, guantes (quirúrgicos), batas”, acotó.



El Gobierno anunció el miércoles que China enviará médicos y material sanitario, aunque no brindó detalles.



Por otra parte, en el primer día de vigor del toque de queda oficial -entre las 20:00 y 05:00 locales-, la policía detuvo a 462 personas que permanecerán 24 horas detenidas.



Perú puso en marcha el lunes un estado de emergencia por 15 días que incluye el confinamiento obligatorio de los 32 millones de habitantes, bajo control de las Fuerzas Armadas.



Desde entonces cerró todas sus fronteras, sus aeropuertos y suspendió clases universitarias, escolares, y restringió la movilidad de la población, con lo cual las ciudades lucen semidesiertas y el comercio está paralizado, salvo lo esencial para suministros.