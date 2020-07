En 30 días, Ecuador entrará en la carrera electoral con las primarias vía Internet

LEA TAMBIÉN

El tablero electoral empieza a tomar forma. En exactamente 30 días las organizaciones políticas deberán realizar sus elecciones primarias para definir los candidatos que participarán en las elecciones generales del 2021.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya remitió a los 23 partidos y movimientos nacionales las reformas al reglamento de democracia interna, aprobadas el lunes. También se envió a 72 tiendas políticas provinciales.



Todas las primarias se deben dar, entre el 9 y el 23 de agosto, según el cronograma electoral ratificado por la Función Electoral. El reglamento permite a los movimientos realizar estos procesos de manera telemática.



La renuncia del exvicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, ocurrió dentro del plazo para participar en las primarias de cualquier organización política. Si bien no habló abiertamente de una posible candidatura, calificó a los comicios del 7 de febrero del 2021 como los más “relevantes” de la historia ecuatoriana. Por ahora, no ha confirmado acercamientos con organizaciones políticas.



Ayer, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, negó que el Gobierno esté en “carrera electoral”. Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia, mencionó que Sonnenholzner decidió servir desde fuera y desestimó que el Gobierno esté con la mira en las votaciones. “Su objetivo (el de Sonnenholzner) es que, en el 2021, en las elecciones no se pierda la senda de democracia y libertad. Y para eso va a trabajar desde fuera”.



Pero Roldán reconoció que dentro del Gobierno “hay personas que pertenecen a algunos partidos políticos y tendrán que ir tomando sus caminos”. De hecho, tanto Romo como Roldán saltaron a la palestra con el movimiento Ruptura, una de las 23 organizaciones que podría presentar candidatos.



Los perfiles



El nuevo reglamento de democracia interna del CNE estipula tres formas de elección en las primarias: abiertas, cerradas y representativas. Las abiertas permiten participar a todas las personas mayores de 16 años. Las cerradas se realizan solo con la participación de afiliados o adherentes. Mientras que en las representativas participan delegados locales de las organizaciones políticas.



Carlos Aguinaga, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, dice que en las representativas los delegados se reúnen y definen al candidato de la organización.



Guillermo Lasso, precandidato presidencial por Creo, es el único perfil confirmado que buscará llegar a Carondelet. César Monge, director Nacional de Creo, asegura que esa organización está lista para las primarias. No descarta que se utilicen medios tecnológicos, sobre todo si la emergencia sanitaria por el covid-19 se mantiene. “Nuestro régimen orgánico ya establece la posibilidad de tener asambleas provinciales telemáticas”, dijo.



El Partido Social Cristiano (PSC) anunció a cinco precandidatos para la Presidencia: Cristina Reyes, Henry Cucalón, Henry Kronfle, César Rohón y el exlegislador Luis Fernando Torres. La dirigencia afirma que se llegará a una resolución la primera semana de agosto.



En las tendencias de centro e izquierda aún no se definen nombres. Gustavo Larrea, de Democracia Sí, dijo que la convención del movimiento se efectuará el 10 de agosto. Un grupo de dirigentes se reunirá con las medidas de bioseguridad, mientras que otros se conectarán en línea. Larrea no descartó que aún se puedan cerrar alianzas.



En el caso de Pachakutik, se prevé que la próxima semana se realice un consejo político, en donde definirán si van con candidatos propios o con alianzas. Así lo informó Cecilia Velasque, coordinadora del movimiento. No descartó que las primarias se realicen en línea, aunque mencionó la posibilidad de hacerlo en cada delegación provincial del CNE, de forma presencial.



En el movimiento indígena han sonado precandidatos como Leonidas Iza, Yaku Pérez (prefecto de Azuay) y Salvador Quishpe. Pero Velasque dice que no hay nada oficial. “Habrá que ver quién tiene el apoyo”.



En enero último, Unidad Popular convocó a un “frente social y político”, con trabajadores y el movimiento indígena. Su director, Geovanni Atarihuana, señaló que realizarán la convención el 15 de agosto. Será virtual. “Decidiremos el apoyo a la candidatura presidencial, que buscamos la encabece el movimiento indígena”, mencionó.



El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) hizo un llamado para conformar un frente cívico. Marcela Arellano, secretaria ejecutiva de esa organización, señaló que han probado dos plataformas de voto telemático en las primarias. Asegura que siguen abiertos al diálogo, menos con el correísmo y la derecha.



El correísmo se agrupa en la plataforma Unión por la Esperanza (UNES). La integran ocho organizaciones, entre ellas los movimientos políticos Fuerza Compromiso Social (FCS) y Centro Democrático. Horacio Sevilla explicó que se iniciará un proceso para elegir a sus mejores cuadros, una vez que Rafael Correa no estará en la papeleta presidencial y terciaría para asambleísta del extranjero.



Nombres como los de Isidro Romero y Pablo Campana ya no suenan. El ex candidato Álvaro Noboa, sin partido, debería sumarse a uno, ahora que las redes sociales también lo nombran.