Primarias del correísmo con 2 binomios: Arauz-Correa y Arauz-Rabascall; el expresidente es inscrito a la Asamblea

El correísmo no quiere correr riesgos en Centro Democrático. Este miércoles, 19 de agosto del 2020, se conoció que el movimiento que servirá de plataforma para la llamada Revolución Ciudadana inscribió un segundo binomio, integrado por el exministro Andrés Arauz y el comunicador Carlos Rabascall, para buscar las precandidaturas de la Presidencia y Vicepresidencia de la República en sus primarias.

En la página web del movimiento se publicaron los aspirantes inscritos para su proceso de democracia interna, que se realizará el sábado 22 de agosto, a las 09:00, vía Zoom.



Enrique Menoscal, director de Centro Democrático, confirmó que son dos listas las que finalmente se inscribieron como opciones de binomio presidencial.



El expresidente, Rafael Correa, difundió este miércoles un video, en el que agradece a Rabascall. En la filmación, el comunicador hace un llamado a la "unión del progresismo" y anticipa que puede haber novedades en las primarias, sin anunciar que también integra un segundo binomio.



El martes 18 de agosto, la coalición llamada Unión por la Esperanza (Unes) hizo el lanzamiento oficial de la fórmula integrada por Andrés Arauz y Rafael Correa, quien públicamente aceptó su postulación para buscar la Vicepresidencia.



Sin embargo, reconoció que el reglamento de Democracia Interna, que regula las elecciones primarias, era un “obstáculo” en sus aspiraciones partidistas, ya que Correa está obligado a aceptar y proclamar su precandidatura a la Vicepresidencia en la Dirección de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), al norte de Quito, hasta diez días después de las primarias.



Menoscal mencionó que una de sus estrategias sería presentar un poder, apelando al Código Civil, para intentar que la proclamación de la precandidatura Vicepresidencial de Correa sea aceptada. Incluso, no descartó acudir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Recalcó que si en última instancia ésa nominación no fuese aceptada, tendrían 72 horas para subsanar el problema.



Es ahí cuando entraría en juego la segunda lista de aspirantes, publicada en la web de Centro Democrático. La razón: Correa también consta en la lista de candidatos para asambleísta por el exterior, por la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía.



Según el reglamento vigente, el exmandatario sí podría aceptar personalmente esa dignidad, ya que se proclama en los consulados de Ecuador en el exterior. Menoscal reiteró que esta primera fase se trata de un proceso interno, y que la inscripción formal de las candidaturas ante el CNE se realiza entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre.



En esa etapa se revisan los requisitos e inhabilidades para decidir si una candidatura es calificada o no. Una de las prohibiciones es tener una sentencia condenatoria ejecutoriada. Correa fue sentenciado a ocho años de cárcel por el caso Sobornos y el proceso se encuentra en casación. Además tiene una orden de prisión por el secuestro de Fernando Balda.

La Corte Nacional de Justicia ya integró el Tribunal que deberá resolver el recurso. Si el fallo se ratifica, la sentencia condenatoria quedaría en firme y Correa estaría inhabilitado para participar en las elecciones generales, previstas para el 7 de febrero del 2021