Las primarias para definir candidatos pueden realizarse dentro del Ecuador o en el exterior, dice Diana Atamaint

Los comicios presidenciales y legislativos del 2021 tendrán nuevas reglas y procedimientos que se aplicarán por primera vez, como la organización de las elecciones primarias para definir candidatos de forma simultánea. Los partidos y movimientos deberán efectuar procesos de democracia interna, durante dos semanas, para definir los cuadros que calificarán como candidatos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este tema se vio envuelto en polémica ante la posibilidad de que el expresidente, Rafael Correa, quien es procesado en el caso Sobornos 2012-2016 y en el presunto secuestro a Fernando Balda, pueda participar en elecciones primarias y posteriormente registrar su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Este jueves 5 de marzo del 2019, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que una de las prioridades del organismo será justamente elaborar el reglamento para las elecciones primarias, con el objetivo de aplicar las reformas al Código de la Democracia vigentes desde febrero pasado. “No se modificará ningún reglamento interno para beneficiar a ninguna candidatura”, señaló.



Atamaint explicó que el proceso de calificación de candidatos tiene dos fases. La primera, es a través de elecciones internas en cada tienda política. En el artículo 9 del actual reglamento se requiere que el candidato cumpla este requisito de forma presencial y llene un formulario de registro para aceptar su nominación. Además, el procedimiento debe estar validado por delegados del CNE.



Sin embargo, Atamaint señaló que el reglamento vigente no especifica si las elecciones primarias se deben efectuar en Ecuador o si es posible realizarlas en las circunscripciones del exterior. “Eso depende del estatuto de cada organización política. Si las organizaciones deciden hacer sus primarias en el exterior, habrá delegados del CNE para que validen el proceso”, comentó la titular del Consejo.



El consejero, José Cabrera, del bloque de mayoría, señaló que “ninguno de los reglamentos puede contradecir o ir más allá de la norma”.



Luego de que se confirmen los cuadros de un movimiento, la segunda parte es la de inscripción de candidaturas, ante las 24 Juntas Provinciales Electorales del CNE.



Para ese procedimiento, no es necesario que estén presentes los aspirantes, ya que el trámite lo puede efectuar quien ejerza la dirección nacional del partido político que auspicie la candidatura, según el artículo 100 del Código de la Democracia, que no fue reformado.



Si la Justicia dicta una sentencia en firme contra Correa por el caso Sobornos no podrá registrar su candidatura. Además, en el referendo del 2018, se aprobó que los condenados por actos de corrupción sean sancionados con la inhabilitación para participar en la vida política del país.



Según las reformas al Código de la Democracia, las elecciones primarias deberán iniciarse 60 días antes de la fecha del cierre de la fase de inscripción de candidaturas ante el CNE. Se prevé que el viernes, 6 de marzo del 2020, se convoque a sesión del Pleno para aprobar el calendario de las elecciones.