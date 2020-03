Prevención en las aerolíneas se refuerza; falta en buses y troles

LEA TAMBIÉN

Mientras en las terminales terrestres y aéreas de Quito y de Guayaquil se refuerzan las medidas de prevención contra el covid-19, que hasta el momento reporta 14 casos positivos en el país, en los sistemas de transporte público y metropolitano de la capital el control de redujo.

El 6 de marzo del 2020, en la mayoría de paradas y andenes de buses municipales no se observó la presencia de funcionarios de la Empresa de Pasajeros entregando gel antiséptico a los usuarios. Eso lo constató este Diario en las estaciones de El Labrador (norte de Quito), en la parada de La Marín y en el Playón, en el centro.

El lunes 2 de marzo el Municipio emprendió labores de desinfección en los trolebuses y unidades de la Ecovía. Los funcionarios también distribuían gel a los pasajeros en la estación de El Recreo. Sin embargo, ayer esa labor ya no se realizó. Uno de los trabajadores que entrega boletos en El Labrador señaló que el desinfectante se agotó.

También este Diario constató que la mayoría de usuarios no usa mascarilla para prevenir el covid-19. Algunos únicamente se untaban gel antiséptico o alcohol en las manos. Otros caminaban apresurados al baño para lavárselas apenas se bajaban de las unidades.

Óscar Cuaces y Tania Álvarez, estudiantes del Instituto Central Técnico, ambos de 20 años, tomaron el bus articulado a las 06:45 y al mediodía para acudir a clases. Contaron que a ninguna de esas horas les proporcionaron gel o alcohol en esa parada. “Sería bueno que lo hagan, para ayudar a los usuarios”, indicó Cuaces.

En la estación de La Marín (centro de Quito) no hay dispensadores de gel ni alcohol. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

Wilson Toscano utilizó el mismo servicio a las 09:00 y 12:00. Contó que ningún funcionario del Municipio se acercó a darles consejos de prevención al inicio de la ruta. El colegial Eduardo I., de 16 años, estudia por las tardes y utiliza ese servicio todos los días, a las 12:30, para movilizarse al colegio. Contó que desde el lunes 2 de marzo hasta hoy no le han dado alcohol ni gel como medida de prevención.



Un panorama similar se registró en el Playón de La Marín, adonde llegan los buses interparroquiales, Ecovía y corredor suroriental. Joselyn Camacho se dirigía a Amaguaña y dijo que en esos buses no hay ningún plan de prevención.



Igual ocurre que en las unidades públicas que recorren la urbe de norte a sur y viceversa.



Evelyn Herrera y Daniel Fuertes utilizaron varios buses, desde Carcelén hacia el centro. “En una unidad del Trole no encontramos dispensadores de alcohol ni gel en las paradas municipales”, dijeron.



Una mujer que entrega los tiquetes a los usuarios se mostró preocupada porque al personal no le habían distribuido mascarillas, gel ni guantes. Señaló que constantemente tocan manos de usuarios que les entregan el pasaje.

En la terminal terrestre de Quitumbe, en el sur, las brigadas médicas del Ministerio de Salud trabajaron ayer con normalidad. Diariamente atienden a 250 personas proporcionándoles información. También gel y alcohol.

El Municipio informó que ha colocado letreros y volantes explicativos de acciones preventivas en terminales terrestres y estaciones del sistema de transporte. “Apoyamos todas las acciones y requerimientos del MSP para realizar los controles preventivos”.



Sin embargo, en los sectores cultural y musical existe preocupación porque en Quito están previstos conciertos en las próximas semanas. Uno de los shows masivos más cercanos es el concierto de la agrupación estadounidense de hard rock Guns N’ Roses, que se presentará en dos semanas en el estadio Olímpico Atahualpa.



Karina Córdova, comunicadora de One Producciones, la empresa que organiza el show, explicó que se colocarán desinfectantes de manos en cada una de las entradas del escenario. “A más de la sugerencia, la organización está pensando en entregar un kit a cada uno de los asistentes”. Córdova confirmó que hasta la fecha se han vendido 20 000 entradas y recordó que el show tiene un aforo para 34 000 personas.



Desde la Alcaldía se señaló que la disposición de cancelar los eventos masivos es responsabilidad del Gobierno.

En el sector aéreo también hay planes. Las medidas de seguridad que toman las aerolíneas en vuelos internos son las utilizadas en frecuencias internacionales para evitar una propagación. Los protocolos obedecen a lo establecido por la OMS y el MSP. La aerolínea Latam, por ejemplo, colocó dispensadores de alcohol en gel en los baños de los aviones.



Las naves cuentan con un sistema de recirculación de aire, que lo renueva cada tres minutos a través de un sistema de filtros. Además, reforzaron el ‘stock’ de elementos de protección personal en el avión, que serán utilizados de acuerdo con el protocolo si se presenta un caso sospechoso.



Avianca aseguró que si evidencia, antes de abordar, que un pasajero estuvo en alguno de los países de riesgo en las últimas dos semanas y este presenta sintomatología de enfermedad respiratoria, será direccionado a Sanidad Aeroportuaria.

En Santo Domingo y Manabí, 11 personas fueron aisladas en sus domicilios para evaluar su estado de salud, debido a que estuvieron en países donde existe el coronavirus. Ayer se informó que el caso sospechoso del buque de guerra de la Armada, que fue puesto en cuarentena, resultó negativo.



En Cuenca, las autoridades de Salud descartaron ayer el contagio del covid-19 de una policía que trabaja en una UPC de la capital azuaya.