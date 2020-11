Presupuesto de Quito este 2020 baja USD 146,2 millones por la crisis

Quito terminará este 2020 con una reducción de USD 146,2 millones en su presupuesto.

Está previsto que el Concejo Metropolitano trate hoy, 19 de noviembre del 2020, en segundo debate, el proyecto de ordenanza reformatoria del Presupuesto General. La propuesta contempla una variación importante en el monto: pasará de USD 758,9 millones, a USD 612 millones.



Para realizar la reforma de gastos de inversión, el Cabildo manejó cuatro categorías.



En la general constan la Agencia Metropolitana de Control, comunicación, secretaría, planificación y administración general. Es la que menor recorte presenta: 9,39%.



En la categoría comunal están temas relacionados con ambiente, movilidad, seguridad y coordinación territorial, con una disminución del 24%.



En el área social están cultura, educación y deportes, inclusión social y salud, con una reducción del 38,35%. La categoría económica es la que registra el mayor recorte, con un 54,84%. Allí están la Agencia de Coordinación Distrital de Comercio y la de Desarrollo Productivo y Competitividad.



Movilidad es el ámbito al que más fondos se destinan en esta propuesta de reforma. Se asignan USD 194,7 millones para temas como estructura vial y transporte público. Incluso, el presupuesto del Metro se vio afectado.

Estaba previsto que se le entregaran USD 320 millones, pero bajó a 218 millones.



Édison Yánez, gerente del Metro, dijo que debido a los retrasos en la construcción por la pandemia, fue posible incluir esa diferencia de los montos en el presupuesto 2021.



Uno de los temas más polémicos tiene que ver con la asignación de fondos al proyecto Quito a la Cancha. El año pasado, el Concejo aprobó que se le asignaran USD 15,6 millones; debido a la pandemia, se redujo a USD 3,6 millones.



El lunes 16 de noviembre del 2020, el alcalde Jorge Yunda hizo una inauguración simbólica de este proyecto en la liga deportiva del Girón de Chillogallo y aseguró que allí se construirá una cancha cubierta multiusos, una tribuna con graderío, una cubierta de 20 metros y más obras.



Yunda se comprometió a que hasta finales de año se entregarán nueve obras de infraestructura deportiva y seis canchas en sectores como San Roque, Pisulí, Monjas, Carcelén, entre otros. Dijo que en el 2021 se prevé una inversión de USD 8 millones en 17 canchas.



La edil Luz Elena Coloma considera que hay temas más urgentes para la ciudad que deberían ser priorizados, como las necesidades en salud.



Según Coloma, esos millones podrían ser destinados a cubrir necesidades de alimentación de personas de escasos recursos o a la entrega de ayudas humanitarias.



Analía Ledesma también cuestiona la asignación de un rubro al proyecto deportivo. Considera que se debería invertir en la situación sanitaria, en el control y en la educación.



Gissela Chalá cree que es necesario hacer una redistribución adecuada, priorizando a los sectores más vulnerables, con especial atención a salud, inclusión y educación.



¿Cómo se decidió cuánto disminuir a cada empresa? Eduardo Del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto, explicó que en un inicio se le pidió a cada entidad que presentasen cifras de sus movimientos y que trataran de disminuir el 40% del presupuesto, pero no se lo logró.



Algunas ya tenían comprometidos fondos y en otras, como en la AMT, el grueso del gasto va al recurso humano, por lo que no se puede ahorrar.



Del Pozo advierte que para el 2021 la reducción será más agresiva: unos 500 millones. Se deberá elegir si se destinan fondos a la operación del transporte o a las canchas.



La movilidad es prioridad



Los principales gastos de movilidad son el pago a los trabajadores de la Agencia Metropolitana de Tránsito y de la Empresa Pública de Pasajeros. Son rubros que difícilmente se pueden bajar, pero que se deberán ajustar. Este valor también contempla el mejoramiento del servicio de transporte público. Según la Secretaría de Movilidad, no habrá recortes para el mantenimiento de calles y avenidas.



Seguridad se reduce



El Municipio destina un rubro para el funcionamiento de las entidades de socorro, como Bomberos y Secretaría de Seguridad. Estos organismos aún no han definido los proyectos de inversión y cuáles son las áreas en donde se recortarán los gastos. Sin embargo, desde la Alcaldía se ha informado que el principal gasto es el pago de personal. Por eso se evitará contratar a más funcionarios.



Salud con más atención



Pese a ser un año de pandemia, el presupuesto para Salud del Municipio también sufre una reducción. Las áreas en donde se priorizarán los recursos son las atenciones de pacientes con covid-19. Quito a la Cancha se mantendrá, porque, según la Alcaldía, “es un proyecto de salud integral para el adulto mayor, escuelas deportivas y muchas disciplinas con emprendimientos y lugares seguros”.



Obras no serán tocadas



Pese a los recortes en el presupuesto, los planes de repavimentación y los de intervención de calles no serán tocados. Según la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, desde marzo las brigadas han hecho el mantenimiento en 1 622 vías. En este tiempo, 32 609 baches se intervinieron. La entidad aún no ha informado cómo ejecutará el recorte de su presupuesto para este año.



Guagua Centros, cerrados



La suspensión de los Guagua Centros y de los proyectos de 60 y Piquito, debido a la pandemia, ha permitido la reducción de gastos en esta área. Desde el Municipio se informó que los proyectos sociales que se fortalecerán serán los que atiendan a adultos mayores, personas con enfermedades y especialmente a quienes padecen covid-19 y no tienen fuentes de ingresos para comprar comida.



Cultura no hará fiestas



Una de las áreas en donde más se recortó este año fue en el sector Cultura. Eso se explica porque para este año las fiestas por la fundación de Quito no serán eventos masivos; se preparan festejos que puedan ser transmitidos en línea. El alcalde Yunda dijo que “no habrá despilfarro”. También, en agosto pasado hubo un ahorro por la falta de actividades masivas previstas para Quito Verano.