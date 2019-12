Ana Vera: ‘Habrá menos presupuesto para prevención de embarazo’

LEA TAMBIÉN

El presupuesto planificado desde el Ministerio de Salud para la prevención del embarazo en niñas y adolescentes era de USD 5,6 millones, para el 2020.

Sin embargo, en la proforma de Finanzas quedó en cero. También, el rubro para implementar la Ley de erradicación de la violencia contra la mujer alcanzaba los USD 5,4 millones y se dejó en 876 862. Ana Cristina Vera, de Surkuna, y otras delegadas, presentarán la posición de las organizaciones de mujeres la mañana de hoy 3 de diciembre del 2019. Conversó con EL COMERCIO sobre su preocupación.

¿Qué tan grave es que el próximo año haya cero dólares para el plan de prevención del embarazo adolescente?

Es sumamente grave porque si desaparece, por ejemplo todo ese rubro, no sabemos cómo trabajarán en la prevención. Eso es complicado en un país en donde está la segunda tasa más alta de embarazo adolescente de la región. Además, en donde aumenta el embarazo en niñas, producto de violencia sexual.



Este Gobierno impulsó la aprobación de la Ley de erradicación de la violencia contra la mujer, que tiene reglamento desde mayo 2018. ¿Cómo es que no se puede implementar?

Porque sin presupuesto no se puede implementar y sin eso no sirve para absolutamente nada. Pasa que en Ecuador, y lo hemos denunciado, hay grandes leyes y una Constitución de primera, que no logran traducirse en cambios en la vida de niñas y mujeres. Lo que hace el Gobierno es mostrar una imagen de compromiso pero no hay acciones concretas.

¿Qué pasa con el presupuesto para esta ley?

En la proforma que envió el Ministerio de Finanzas se reduce en el 84% el presupuesto que requiere la Secretaría de Derechos Humanos para implementar acciones contra la violencia de género. El Gobierno deja de lado dos temas que deberían ser tratados de forma prioritaria.



¿Debería haber más presupuesto para eso?

Claro, pero lo mínimo era que dejen los USD 5,6 millones para prevenir el embarazo adolescente; los 5,4 millones para la Ley contra la violencia; y el rubro para salud mental, que también está en cero en la proforma 2020. Necesitamos un trabajo real, acciones efectivas desde Educación y Salud, para cambiar patrones socioculturales, prevenir el incesto, etc. Incluso si se fijan, del monto para bonos, el dedicado a víctimas del femicidio es el más bajo.



¿Qué efectos tendrá en la sociedad esa reducción en el presupuesto 2020?

Eso generará mayor empobrecimiento de la sociedad. Sacrifican la posibilidad de que niñas y mujeres tengan una vida digna. Los indicadores relacionados con fecundidad tienen relación directa con el tema de desarrollo sostenible de los países, de equidad, de distribución de la riqueza. Eso dicen estudios internacionales. Los locales evidencian que cuesta 17 veces más atender embarazados no deseados que prevenirlos.