USD 42,5 millones del plan de repavimentación de Quito se pagarán con el presupuesto del 2020  

Mauricio Rosales, gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) informó que solo USD 2,7 millones de los 42,5 millones que costará la primera fase del plan de repavimentación de Quito saldrán del presupuesto 2019.

Los USD 39,8 millones restantes se tomarán del presupuesto del próximo año. Es decir que las empresas que se contraten deberán empezar las obras sin contar con anticipos y la Epmmop les pagará por planillas poco a poco, según el avance. "Vamos a ejecutar las obras, lo que estamos dirigiendo son los pagos, porque el plan es ganar tiempo y cancelar los montos según la disponibilidad presupuestaria", dijo el funcionario.



Actualmente hay 70 preguntas con respecto de esos procesos y está previsto que hasta la última semana de agosto del 2019 se adjudiquen los contratos. "Eso quiere decir que hay muchas empresas interesadas", señaló.



Rosales presentó este martes 6 de agosto del 2019, un informe sobre el plan ante el Concejo Metropolitano de Quito y señaló que se están subiendo varios procesos al portal de compras públicas para la repavimentación de 39 tramos viales, el 70% de ellos en el sur de Quito y el resto en el norte.



Durante la sesión, varios concejales plantearon preguntas al Gerente. Entre ellos Mario Granda, quien tenía dudas sobre la capacidad de contratación de la Epmmop, según su Plan Operativo Anual. Es necesario que esto conste para que existan las partidas. "Al inicio se hablaba de que eran necesarios USD 1 000 millones para repavimentar todo Quito".



Afirma que la repavimentación es necesaria pero le preocupa que no se haya considerado de forma adecuada el proyecto en relación con el Plan Integral de Movilidad.



Por eso cree que el Concejo debería tratar la propuesta de cambios temporales de pico y placa a hoy no circula. Cree que hace falta revisar la medida, pues hubiese sido más práctico aplicar estos cambios una vez que entre en operaciones el Metro de Quito, para no afectar demasiado la movilidad.



Resaltó que se repavimentarán grandes vías como la Maldonado en el sur y va a haber un impedimento incluso para que le llegue el gas a los barrios periféricos y tampoco van a poder trabajar los taxistas, "que viven al día".



El concejal Fernando Morales señaló que con los USD 2,7 millones disponibles hasta fin de año alcanzaría para repavimentar 6 km de pavimento rígido (concreto) y 14 km de pavimento flexible (asfalto) y eso debe estar claro.



Según su criterio, todas las obras planificadas en beneficio de los quiteños son plausibles, pero que el Concejo debe cumplir con fiscalizar su cumplimiento. Además, considera que no se debe alarmar a los quiteños con proyectos sino cuando ya se comiencen a hacer las obras macro.



Está previsto que el plan abarque vías de 187 barrios y se ejecute en ocho meses. Según la Epmmop, se hicieron estudios en dos meses para la primera fase y se están realizando estudios para otra etapa que superaría los USD 50 millones de inversión. Ahora se está viendo el financiamiento.



El Gerente dijo que para esa siguiente etapa se está buscando la colaboración de las empresas y la creación de un fondo vial. "El fondo vial significa un mecanismo para que podamos disponer de los recursos para la ejecución de las obras, disponiendo que quién más se beneficia de las vías tiene que pagar o quien más se beneficia de la plusvalía es el que más tiene que pagar. Una de las alternativas consideradas son los peajes a las entradas de la ciudad, lo estamos considerando, y a través de alianzas público-privadas", puntualizó.