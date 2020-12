El presupuesto 2021 del Municipio de Quito será de USD 569,84 millones, el monto es menor al de 2020

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó la noche de este miércoles 9 de diciembre del 2020, en sesión extraordinaria, el presupuesto para el ejercicio económico 2021. El Cabildo tenía como plazo máximo hasta el 10 de diciembre para poder debatir la normativa.

Con 19 votos a favor, y luego de tres horas y media de debate, el Concejo aprobó un presupuesto de USD 569,84 millones, sin contar con el Metro (para el cual se destinarán USD 185,5 millones).



Durante la sesión, se analizó el recorte que se debió hacer debido a la crisis por la cual atraviesa la ciudad, provocada principalmente, por la pandemia del covid-19.



Eduardo del Pozo, presidente de la Comisión de Presupuesto, aseguró que la ordenanza es el resultado de varias sesiones, mesas de trabajo y comisiones. El edil dijo que todas las observaciones que los concejales hicieron en el primer debate fueron tomadas en cuenta.



Hubo un incremento de USD 1,8 millones a la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgisr) para la construcción de un cubeto adicional en el relleno sanitario de El Inga. Además, se destinaron USD 8 millones a la Empresa de Pasajeros para que no se pusiera en riesgo su funcionamiento.



Otra de las empresas que luego del primer debate tuvo un incremento fue Conquito, a quien se le asignó USD 1,3 millones, lo que le permitirá dinamizar la economía, lo cual es clave en una época de crisis como la que la ciudad atraviesa hoy.



La ordenanza también contempla una asignación de USD 500 000 al Teatro Sucre para que no pierda este espacio patrimonial. Otra de las novedades es que el programa Quito a la Cancha tuvo una reducción de USD 2 millones. Y también hubo pequeños incrementos a diferentes programas relacionados con la Inclusión Social.



Del Pozo indicó, además, que el presupuesto que se analizó en segundo debate se elevó USD 32 millones con respecto al analizado en primer debate.

Cada año, el presupuesto municipal ha disminuido. En el 2018 fue de USD 755 millones, en el 2019 alcanzó los USD 725 millones, en el 2020 fue de USD 612 millones y el próximo será de USD 569 millones (incluidos los 32 millones).



Freddy Erazo, administrador general del Municipio, explicó que ese incremento se debe básicamente a unos USD 18 millones que pudo recuperarse de un proceso legal por el que pasa la antigua Corpaire y USD 10 millones que se recuperarán de la cartera vencida y a otras gestiones.



El Administrador señaló que el Municipio iba a cerrar el año con caja en cero, pero hoy se mantuvo una reunión con el Ministerio de Finanzas y comentó que el Gobierno Nacional se comprometió a entregar los fondos correspondientes al IVA del Metro. Espera -dijo- que se materialice.

Otro de los aspectos importantes que se trataron tuvo que ver con el porcentaje del presupuesto que se destina a obras y a la nómina. Erazo aseguró que años atrás, las cifras no se transparentaban. Señaló que se detectó que parte de la nómina se ingresaba como saldos de inversión.



“Ahora, como todos los rubros de nóminas están donde deberían, puede parecer que se incrementa la nómina, pero no es así. Lo que se ha hecho es transparentar lo que estaba sucediendo y ha sucedido por años”.



La concejal Analía Ledesma insistió en la importancia de reactivar el turismo, Gisella Chalá en la necesidad de invertir en lo social y tomar en cuenta a las personas vulnerables. Fernando Morales criticó la forma en la que se priorizó el presupuesto y fue el único que votó en contra.



Por su parte, el alcalde Jorge Yunda expresó que el presupuesto para el año entrante se redujo casi en un 40%, y que se ha priorizado el tema social, la salud y los presupuestos participativos. “Varios concejales piden más presupuesto para distintas áreas: turismo, Conquito, pero no tenemos. La situación es complicada”, mencionó.