Congreso de Estados Unidos destinará USD 8 300 millones para luchar contra el coronavirus

Los legisladores demócratas y republicanos del Congreso de Estados Unidos se pusieron de acuerdo este miércoles para asignar unos USD 8 300 millones a la lucha contra la epidemia de coronavirus, una dotación que triplica con creces los USD 2 500 millones pedidos por el presidente, Donald Trump.

En audiencias en dos comités de la Cámara de Representante, funcionarios de salud indicaron que, aunque es aún difícil de calcular la tasa de mortalidad por contagio con el virus Covid-19, esta se podría encontrar en alrededor del 2%, y pidieron que se establezca una comunicación clara y seria entre el Gobierno y la población para hacer frente a la epidemia.



El presidente del Comité de Asignaciones del Senado, el republicano Richard Shelby, y la presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, la demócrata Nita Lowey, dieron los toques finales al acuerdo que ahora debe ser votado por los plenos de ambas cámaras.

Durante una audiencia ante el Subcomité de Asignaciones presupuestarias de la Cámara baja, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU., Anthony Fauci, dio una estimación de la mortalidad diferente de la que el martes hizo en Ginebra el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"El virus Covid-19 es más mortífero que la gripe común pero no se transmite con tanta facilidad", dijo el jefe de OMS, quien señaló que en todo el mundo alrededor del 3,4% de los casos de infección con Covid-19 han teminado con la muerte del paciente.

"Por comparación, la gripe común mata menos del 1% de los pacientes", agregó.



Fauci, en cambio, dijo que "si uno se fija en los casos que han atendido las autoridades médicas en China y simplemente hace el cálculo, la cifra es de alrededor del 2%. Y si uno se fija en ciertos grupos de edad, en ciertos grupos de riesgo, la mortalidad es mucho mayor", agregó.



Por su parte, en testimonio simultáneo ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Tom Inglesby, director del Centro para la Seguridad Sanitaria de la Universidad John Hopkins, dijo que desde diciembre, cuando se identificó en China el virus, han habido en todo el mundo "entre 85 000 y 90 000 casos y hasta ayer había causado la muerte de unas 3 100 personas en 65 países".



Los pacientes infectados experimentan tos y fiebre y, en algunos casos neumonia viral, añadió Inglesby, y en China el 15% de los enfermos requirió hospitalización y un 5% llegó a una etapa crítica.



En Estados Unidos ya se han confirmado más de 100 casos de infección con el Covid-19 y las muertes ascienden a once pacientes.



Julie Louise Gerberding, quien fuera directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y ahora preside la Comisión para el Fortalecimiento de la Seguridad Sanitaria de EE.UU., dijo a los legisladores que "la experiencia con anteriores brotes de enfermedades muestra la importancia de la confianza pública".



"Debemos tener un liderazgo en el cual la gente crea, debemos tener comunicación clara y coherente de individuos de confianza y que entienden la salud pública, la ciencia y las evidencias", añadió Gerberding. "Debemos tener una actitud de colaboración, no de combate, de protección de la salud y no politiquería".



El acuerdo bipartidista para financiar un plan de respuesta contra el coronavirus incluye más de USD 3 100 millones para el Departamento de Salud asignados al desarrollo de vacunas, la provisión de equipos para diagnósticos y preparación de hospitales, incluidos USD 300 millones específicamente para la compra de medicamentos y equipos de diagnóstico.

Otros USD 2 200 millones se han asignado a los CDC, incluidos USD 950 millones en aportes de al menos 4 millones de dólares para que cada estado responda y se prepare para la epidemia, la mitad de los cuales se remitirán en los próximos 30 días.

Esta porción incluye USD 836 millones para el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), para impulsar el desarrollo de vacunas, tratamientos y análisis.

La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) recibirá USD 61 millones para acelerar una revisión de los nuevos tratamientos terapéuticos y para responder a la posible escasez de medicamentos y equipos que resulte de los trastornos de producción en China.



El Departamento de Estado y la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) recibirán USD 1 250 millones que podrán usarse para evacuaciones y asistencia humanitaria.



Según el diario The Hill, que cubre el Congreso, el paquete financiero contiene otra asignación adicional de USD 500 millones para gastos en "teleasistencia de la salud", esto es, la provisión de información, diagnósticos y cuidados a distancia, pero el Congreso todavía no ha aprobado una legislación específica para esta actividad.