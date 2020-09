¿Cuánto presupuesto hay para comprar medicamentos en este 2020 en Ecuador?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Hasta septiembre del 2020 se asignaron USD 108 millones para la adquisición de medicamentos; USD 64 millones ya se ejecutaron. Dentro de este presupuesto se incluyen los tratamientos para enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, según el ministro del ramo, Juan Carlos Zevallos. Él compareció la mañana de este lunes 28 de septiembre del 2020 a la Mesa Legislativa de Salud, de la Asamblea Nacional.

Zevallos aclaró que no existe una partida exclusiva para la compra de fármacos para este tipo de patologías. “No se da una medicina; son grupos de tratamientos. La asignación presupuestaria, conforme a los recursos disponibles, se concentra en la partida llamada medicamentos de gasto corriente o gastos de inversión. Cada unidad desconcentrada realiza sus procesos de adquisición”.



En su comparecencia resaltó que los pacientes reciben atención integral, según las normativas vigentes, entre ellas, la Constitución de la República. “Tenemos el Cuadro Nacional de Medicamentos -aprobado en agosto del 2019- y el Reglamento sustitutivo para entregar fármacos que no constan en el listado. Muchas fórmulas no están disponibles ni se producen en el Ecuador, por lo que una cantidad pequeña de personas no alcanzan a acceder de forma directa”.



El Ministro de Salud señaló que para el tratamiento de VIH se asignaron USD 4 millones. Para las enfermedades oncológicas (cáncer) se entregaron USD 64 millones a Solca. Para hemofilia fueron USD 4,5 millones. Y para el síndrome de Laron y otros males, USD 362 000.



Los montos destinados para medicinas desde el 2017 hasta este año han bajado. Así, en el 2017 se asignaron USD 200 millones; USD 197 millones ejecutados. En el 2018 fueron USD 193 millones; USD 149 millones efectuados. En el 2019 se presupuestaron 191 millones; 158 millones utilizados. Mientras que hasta este mes se ejecutaron USD 64 millones de los USD 108 millones, anotó Zevallos.



El presupuesto total del Ministerio de Salud es de USD 2 800 millones; se ejecutaron USD 1 680 millones. Solo en sueldos se destinan USD 700 millones. Y se asignaron USD 214 millones para la emergencia sanitaria. “En años anteriores, el 10% fue para medicamentos. Por la pandemia (de covid-19) subió al doble, es decir, 20%”.



El ministro de Finanzas, Richard Martínez, debía comparecer en la Mesa Legislativa para hablar sobre los montos de la red pública de salud. Sin embargo, presentó sus excusas.