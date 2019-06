7 presos identificados por el asesinato de alias 'El Cubano'

LEA TAMBIÉN

Era la hora de sacar la basura del pabellón TEDA, cuando el martes estalló un hecho de violencia en la Cárcel Regional de Guayaquil. A las 17:00, dos reos pidieron abrir la puerta para ir al patio con los desechos, pero otros 17 atacaron con armas de fuego al personal policial asignado a esa área.

En cuestión de segundos sometieron a 19 miembros de la Unidad de Contingencia Penitenciaria y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Los convirtieron en rehenes.



Once minutos después los presos habían ingresado al pabellón de máxima especial 1 y 2 Ala 1. Ahí mataron a balazos a William Poveda Salazar, alias ‘El Cubano’. Paralelamente se dio la alerta a los equipos de reacción de las unidades especiales de la Policía y se formó el comité de incidentes para atender el caso.



Polibio Vinueza, jefe de Contingencia Penitenciaria de la Zona 8, aseguró que hicieron “negociaciones” con los internos para que soltaran a los rehenes.



Luego se solicitó que volvieran a sus celdas. La condición fue que “no ‘gaseemos’ (lanzaran gases) al pabellón y que se iban a tranquilizar.



El martes pasado, 60 policías estaban en el turno de la tarde más otros 30 de apoyo y reacción ante cualquier incidente. La Policía ha asignado 410 policías a la Unidad de Contingencia Penitenciaria para el complejo carcelario de Guayaquil. Eso incluye a la Penitenciaría del Litoral, ubicada en el km 16,5 de vía a Daule, y a la Cárcel Regional, a solo 1 km de distancia, en la misma carretera.



Ramiro Ortega, comandante de la Zona 8 de la Policía, informó que más de 200 policías de unidades especiales llegaron para tomar control. Desde las 18:00 del martes hasta las 06:00 de ayer se realizaron requisas. Se encontraron siete armas de fuego, 40 celulares, equipos de comunicación y armas blancas.



El incidente del martes fue el segundo del 2019 en la Cárcel regional. En abril fueron asesinadas dos personas. Pero en Guayaquil suman 11, con los ocho en la ‘Peni’: el 30 de mayo seis reos fueron asesinados y el 19 de mayo murieron otros dos. Las autoridades los atribuyen a enfrentamientos de bandas.



El fiscal Víctor González señala que el crimen de ‘El Cubano’ fue planificado. Los atacantes aprovecharon la apertura de las puertas para ingresar al pabellón donde se encontraba Poveda. “Habrían sometido a los policías, que no se encontraban armados; solo tenían los toletes”, añadió. ‘El Cubano’ cumplía una condena de 25 años por el asesinato de la exdirectora de la Penitenciaría, Soledad Rodríguez y había cumplido casi 13 años. Pero también se lo señalaba como responsable de las seis muertes del 30 de mayo en la ‘Peni’.

La Policía decomisó 40 celulares y siete armas de fuego, durante las requisas al pabellón. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



Siete detenidos fueron identificados a través de las cámaras del recinto como responsables del asesinato. Cinco de ellos están presos por homicidio y asesinato, uno por robo y otro por problemas en la vía pública, pero puede ser que tenga una identidad falsa.



El fiscal confirma que la cabeza fue cortada con un machete, lanzada al patio del pabellón y pateada por otros internos, como se registra en videos captados por otros reos.



El general (SP) Edmundo Moncayo, director del Sistema Penitenciario, hizo una aclaración ayer en la mañana. “De acuerdo a todos los protocolos establecidos, los miembros policiales no están armados en el interior de las cárceles”.



El funcionario ofreció una rueda de prensa acompañado de los mandos policiales, en la sala de atención para visitas de la Cárcel Regional. El mismo lugar donde la noche del martes dio un comunicado.



Moncayo tiene 13 días en el cargo, tras su nombramiento como parte del estado de excepción que enfrenta el sistema carcelario, vigente desde el 16 de mayo pasado.



Dijo que con el mando de la Policía Nacional se realiza una evaluación de los hechos y el operativo que tenía la Policía, “para mejorar porque esto no puede pasar”.

Señaló que una de las medidas inmediatas fue suspender las visitas a los reos. En los exteriores los familiares reclamaban la restricción. Ayer se mantuvo el control militar en el primer filtro de ingreso a la Cárcel Regional como en la Penitenciaría. La noche del martes se reforzó temporalmente con más militares.



Según el funcionario, hay un plan para atender la crisis carcelaria y que la primera prioridad es “pacificar” las cárceles con los recursos que hay actualmente. Recordó que antes de su nombramiento se habían asignado USD 27 millones para atender la crisis carcelaria. El plan incluye adquirir equipos tecnológicos, armas no letales para policías hasta construir nuevas cárceles.



A Moncayo se le preguntó si el cambio de reos de alta peligrosidad o de diferentes bandas habría provocado el crimen de Poveda. Pero dijo que no existe un pabellón de máxima seguridad especial. Lo que se ha creado es “una unidad de tratamiento para las personas privadas de libertad que se encuentran no adaptadas todavía al sistema y ocasiona este tipo de hechos. Ahí se encontraba la persona que murió ayer (‘El Cubano’)”.